Estas son las tres hamburguesas gallegas en la final del certamen que reúne platos de toda la península

Más de cien hamburguesas de establecimientos hosteleros de España y Portugal han competido en la Golden Ibérica, un campeonato que utiliza este producto para unir gastronómicamente los sabores de la península ibérica, han informado fuentes de la organización.

El cectamen, que celebra la próxima semana la final en Alcobendas (Madrid), seleccionará entre los 102 participantes las mejores hamburguesas de cada comunidad autónoma y de cada país, así como la mejor sin gluten, la de pollo y la hamburguesa de innovación, para que las ganadores se puedan degustar el año que viene en una gira en gastronetas.

En esta primera edición se han inscrito seis hamburguesas elaboradas en Portugal y 96 de España, seis de ellas gallegas.

The Golden Iberica Burguer ya ha hecho publicado los finalistas por cada comunidad. En el caso de Galicia, tres elaboraciones han sido las seleccionadas:

Big Crispy Hunter en Hunter Smash (Pontevedra): donde el crujido manda. Filete de pollo rebozado en panko japonés y Cornflakes , acompañado de coleslaw cremoso y nuestra salsa secreta Smash.

Aguasmil 2019 en O Palique (Mondoñedo): pollo crunchy, queso cheddar, nachos de maíz, pulled pork con salsa barbacoa, pico de gallo, salsa de aguacate y pan brioche.

La Chingona en Road to Burger - FoodTruck (Vilagarcía de Arousa): carne de vaca madurada con queso de Arzúa, salsa mayo lima, chutney de mango, pico de gallo, bacon crujiente y Doritos. Una combinación espectacular en pan brioche.

Se trata de la primera competición de hamburguesas que se organiza de ámbito ibérico y con ella se pretende visibilizar la creatividad española y portuguesa en la elaboración de este plato y estrechar lazos culturales y económicos entre ambos países a través de él.

El concurso está impulsado por hosteleros asturianos que habían participado en otros certámenes gastronómicos y que han querido instaurar un campeonato que cada año premie la mejor hamburguesa ibérica.

Aspirantes

Todas las hamburguesas, con sus fotografías, descripción, ingredientes y el establecimiento hostelero que las ofrecen figuran en la web del campeonato, thegoldenibericaburger.com.

El ganador obtendrá un premio de 3.000 euros en productos y los vencedores de cada comunidad autónoma y de los premios a la mejor hamburguesa sin gluten, de pollo y de innovación participarán entre febrero y octubre de 2026 en una gira de gastronetas por ciudades de España y Portugal.

Las semifinales del concurso se desarrollarán el próximo martes día 25 y la final al día siguiente en el centro 'Espazio 32' de Alcobendas.