«As rondallas están en auxe: é o momento con máis dos últimos 20 anos»

La cultura rondalleira vive un momento de esplendor con el mayor número de agrupaciones de las dos últimas décadas: «Hai un auxe», certifica Serafín Rodríguez, presidente de la Federación de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo.

A este repunte en el número de formaciones se suman un nuevo certamen, investigaciones históricas y el estreno de la película «Rondallas», una comedia dramática dirigida por Daniel Sánchez Arévalo que tiene como trasfondo esta manifestación de cultura popular única del sur de la provincia de Pontevedra.

Tres nuevas formaciones se han integrado en la federación, que eleva su número hasta las dieciocho: Atios, Baíña, Beade, Bembrive, Chaín, Freixo, Guizán, Herville, Parada, Pexegueiro, Pontellas, Santa Eulalia de Mos, Santa María de Porriño, Torroso, Valladares, Ventosela, Vincios y Zamáns. Proceden de ocho concellos: Baiona, Gondomar, Mos, Nigrán, Porriño, Redondela, Tui y Vigo, que es la localidad con más: cinco.

«Hai un repunte claro nos últimos anos, con máis interese e máis rondallas. Desde 2005-2006 estivo bastante estancado», recuerda el también director de Pontellas. Pero «non quero dicir con isto que atraer á xente sexa máis fácil», puntualiza. El número de rondalleiros fluctúa cada temporada y puede registrar notables cambios dentro de una misma agrupación de un año a otro.

«Evolucionouse e agora é máis complexo: os directores apostan por pezas e formacións máis elaboradas e máis ensaios. Antigamente tocabas para arriba e para abaixo e había menos preparación», contextualiza sobre la dificultad con la que se topan estas formaciones para mantener a sus integrantes Navidad tras Navidad.

Pese a las complicaciones, las rondallas desfilarán su actual esplendor por calles, pabellones e incluso salas de cine.

Tres debutantes en el Ifevi

El único concurso del área metropolitana registrará su mayor número de participantes de los últimos años: 17. Para tres será su debut: la Asociación Cultural e Deportiva A Miñoteira de Ventosela, la Rondalla de Santa María do Porriño y la Asociación Folclórica Airiños da Lagoa de Baíña.

Las tres surgieron el pasado año pero no concursaron debido a que su formalización como rondallas conlleva unos plazos y porque la federación así lo tiene por norma. Las dos primeras nacen en zonas de honda cultura rondalleira: la redondelana resurge tras más de una década de silencio; y la porriñesa, de nueva creación, es la tercera del municipio (con Atios y Pontellas) pero radicada en el centro urbano.

En cambio, la de Baíña, en Baiona, partió de cero: es la primera que se crea en la localidad, sin tradición rondalleira ni precedentes históricos.

A la competición faltará por segundo año consecutivo Peña de Freixo que, aunque continúa federada, no acudirá al Ifevi debido al luto que guarda tras el fallecimiento a finales del pasado agosto de su histórico capitán, al que rendirán homenaje con una actuación por el barrio el día de Navidad.

Una decena de certámenes

La agenda rondalleira se concentra en apenas un mes, de mediados de diciembre a mediados de enero. Aunque el único concurso (con premios) es el del Ifevi, concellos y asociaciones promueven un buen puñado de actuaciones y encuentros. Cada certamen tiene sus propias bases y son sus promotores quienes invitan a los participantes, independientemente de su antigüedad o de si están o no federados.

Este año se incorpora una nueva gran cita con el nacimiento del Rondalla Fest de Mos, del 12 al 14 de diciembre, que inaugurará la temporada de certámenes.

Así, el ajustado calendario tendrá cerca de una decena de fechas destacadas: Mos, Beade (13 de diciembre), Val Miñor (27 de diciembre), Valladares (27 de diciembre), Porriño, Gondomar (6 de enero), Redondela (6 de enero) y Vigo (Ifevi, 17 de enero; As Travesas).

Una temporada de cine

«Rondallas», película rodada en Galicia con elenco gallego y con trasfondo rondalleiro, se estrenará en cines el próximo 1 de enero. Escenas de su trama se grabaron durante el transcurso de la última competición en el Ifevi.

«A película tamén xerou impacto no interese pola rondallas e será a partir de agora cando se vexan os seus efectos», explica Serafín Rodríguez, «pero estas agrupacións novas que compiten este ano xa se viñan xestando de atrás».

Alexia Collazo, la autora de una investigación sobre las rondallas, en un ensayo con los abanderados de Valladares. / Jose Lores

«Las rondallas no son conscientes de su propia historia» Alexia Collazo — Abanderada que realizó un estudio sobre las rondallas

Este auge de las rondallas también ha favorecido la inquietud sobre el origen y la evolución de una expresión cultural tan singular, restringida al sur de la provincia de Pontevedra y con unos elementos identitarios muy definidos. Al estudio realizado por la gaiteira Lorena Freijeiro en su Trabajo de Fin de Máster se sumará próximamente la publicación de la mayor investigación realizada hasta la fecha sobre la cultura rondalleira: elaborada por Diego Pérez, traza un análisis histórico desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, con capítulos dedicados a cada una de las agrupaciones del pasado y del presente. Él fue una de las principales fuentes del Trabajo de Fin de Grado (TFG) que le valió la máxima puntuación posible a la periodista viguesa y abanderada de rondalla Alexia Collazo.

-¿Por qué decidiste hacer el TFG sobre las rondallas?

-Para que se conociese en el resto de Galicia. Una amiga de Ourense descubrió lo que eran cuando vino por primera vez a Vigo. Pensé que si ella no sabía lo que son, habría mucha más gente que también lo desconocería. Y efectivamente, es algo tan singular del sur de nuestra provincia que sorprende fuera de aquí.

-¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste?

-Dónde obtener información, básicamente, porque no hay nada escrito. Apenas hay fuentes documentales a las que acudir y las rondallas tampoco han llevado un registro de su propia historia, no son conscientes de ella. La gente conoce cosas de la época que vivió, pero es muy difícil tener respuestas de momentos anteriores.

-¿A qué fuentes documentales acudiste entonces?

-Principalmente a Diego Pérez, que es quien ha reunido datos más contrastados. Y después a distintos miembros de diferentes rondallas: Valladares, Beade, Mos, Atios, Parada, Vincios…

-¿Carecen de conciencia sobre su propia historia?

-Sí, hasta el momento no ha habido nadie que se preguntase por qué estamos aquí, de dónde venimos, desde cuándo… La mayoría de los rondalleiros no le dan la importancia que tiene porque lo ven como algo normal, llevan muchos años y lo tienen muy interiorizado. Pero es una expresión social y cultural única.