Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos

Para muchos, Galicia es, sin duda, un escenario de película. Prueba de ello, la comunidad gallega se ha convertido en los últimos meses en un protagonista más de numerosas producciones audiovisuales, muchas de ellas pertenecientes a las principales plataformas de streaming.

«Agora mesmo hai moitos proxectos que nacen en Galicia con vocación de que as vexa todo o mundo e hai plataformas que veñen a nosa comunidade de forma habitual. Nestes momentos, hai unhas seis rodaxes en marcha en Galicia», destacó hace apenas una semana el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, tras visitar –junto al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos– los rodajes de la serie de Prime Video Punto Nemo que se llevaron a cabo en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Una realidad que parece que no se va a detener, y es que la empresa JP Castings acaba de anunciar el inicio de un proceso de selección de figurantes y pequeños papeles en Galicia para lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente».

De momento, muy pocos detalles han trascendido de este proyecto. Tan solo que se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora Vaca Films y cuyos rodajes están previsto que se inicien el próximo mes de enero en distintas zonas de Galicia. Entre ellas se encuentran Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Requisitos

Dichos detalles se han podido conocer gracias a la empresa JP Castings, que ha puesto en marcha un proceso de selección de figurantes y pequeños papeles con el que buscan «personas de todas las edades y perfiles, con especial interés en gente mayor y rostros tanto naturales como singulares».

Asimismo, el anuncio recalca que se precisan personas con «características auténticas» y «todo tipo de peculiaridades físicas». También que tengan el pelo y barba largos y sin teñir, además de patillas o peinados clásicos acordes con la ambientación histórica del proyecto.

El casting está abierto a residentes en Galicia, de modo que, si estás pensando en participar, ya tardas en dejar crecer tu pelo.