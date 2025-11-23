Balnearios de Galicia entrega su Medalla al doctor Juan Gestal
Efe
Santiago
Balnearios de Galicia homenajeó ayer al doctor Juan Gestal, director de la Cátedra de Hidrología Médica, a quien entregó la Medalla de la Asociación, durante el acto conmemorativo de su 40 aniversario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.
Con la medalla a Gestal, la entidad reconoce el impulso del médico a la balnoterapia como instrumento de salud, ejerciendo como «un defensor incansable de los beneficios terapéuticos de nuestras aguas medicinales».
