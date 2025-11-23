Audiencias 22/11/2025
'Bailando con las estrellas' lidera con su semifinal, 'La ruleta' cae y 'laSexta Xplica' sube con Rufián
El cine de La 1 supera a Cuatro, pero se vuelve a quedar lejos de la primera posición
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su semifinal las audiencias del prime time del sábado. El talent show de Jesús Vázquez consiguió un buen 12% y 934.000 espectadores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.
La otra cara de la moneda es para 'La ruleta de la suerte noche', que cayó a mínimo de temporada con su nueva entrega. El concurso de Jorge Fernández flaquea y pierde el liderazgo por primera ve desde su regreso, anotando un 9,4% y 967.000 seguidores.
Por último, 'laSexta Xplica' aprovechó la entrevista de Rufián y la actualidad marcada por la condena al Fiscal General del Estado para elevarse hasta su segundo programa más visto del año. El formato de José Yélamo logra atrapar al 8,4% y 690.000 televidentes.
