Audiencias 21/11/2025
'De viernes' también lidera con Isa Pantoja y amplía su ventaja con 'La Voz', que cae a nuevo mínimo
El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera su franja por tercer viernes consecutivo
Redacción Yotele
'De viernes' cumplió anoche 100 programas en lo más alto del ranking de audiencias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera por tercer viernes consecutivo con la visita de Isa Pantoja y reúne a un 14,1% y 1.096.000 espectadores. Además, amplia su ventaja en casi 3 puntos sobre 'La Voz'.
Esto sucede porque el talent show de Antena 3 sigue sin tocar fondo esta temporada. 'La Voz' anotó anoche nuevo mínimo con un discreto 11,2% y 930.000 seguidores, siendo incapaz de remontar los datos que ha venido marcando en las últimas semanas.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'Gladiator' convención al 8,9% del público en La 1, mientras que 'Equipo de Investigación' (6,4%) supera con creces al cine de Cuatro (4,2%).
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido