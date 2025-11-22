'De viernes' también lidera con Isa Pantoja y amplía su ventaja con 'La Voz', que cae a nuevo mínimo

'De viernes' cumplió anoche 100 programas en lo más alto del ranking de audiencias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera por tercer viernes consecutivo con la visita de Isa Pantoja y reúne a un 14,1% y 1.096.000 espectadores. Además, amplia su ventaja en casi 3 puntos sobre 'La Voz'.

Esto sucede porque el talent show de Antena 3 sigue sin tocar fondo esta temporada. 'La Voz' anotó anoche nuevo mínimo con un discreto 11,2% y 930.000 seguidores, siendo incapaz de remontar los datos que ha venido marcando en las últimas semanas.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'Gladiator' convención al 8,9% del público en La 1, mientras que 'Equipo de Investigación' (6,4%) supera con creces al cine de Cuatro (4,2%).