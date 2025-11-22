La primitiva sonríe a Galicia con dos premios en el mismo sorteo

Un ourensano y un pontevedrés pasarán sin duda una Navidad más feliz de lo que esperaba. El sorteo de la Primitiva del pasado jueves decidió sonreírle a Galicia con dos agraciados en la comunidad. Concretamente, los billetes con premios de segunda categoría, dotados con 66.000 euros cada uno, se despacharon en O Barco de Valdeorras y O Porriño. El sorteo se zanjó con otro acertante de la misma categoría en Soria.

La combinación agraciada corresponde a los números 02, 03, 07, 31, 41 y 49. El complementario fue el número 22 y el reintegro el 0.