La primitiva sonríe a Galicia con dos premios en el mismo sorteo

Ambos acertanes, de segunda categoría, se llevan un premio de 66.000 euros

Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería en una imagen de archivo

R. V.

Un ourensano y un pontevedrés pasarán sin duda una Navidad más feliz de lo que esperaba. El sorteo de la Primitiva del pasado jueves decidió sonreírle a Galicia con dos agraciados en la comunidad. Concretamente, los billetes con premios de segunda categoría, dotados con 66.000 euros cada uno, se despacharon en O Barco de Valdeorras y O Porriño. El sorteo se zanjó con otro acertante de la misma categoría en Soria.

La combinación agraciada corresponde a los números 02, 03, 07, 31, 41 y 49. El complementario fue el número 22 y el reintegro el 0.

