La primitiva sonríe a Galicia con dos premios en el mismo sorteo
Ambos acertanes, de segunda categoría, se llevan un premio de 66.000 euros
Un ourensano y un pontevedrés pasarán sin duda una Navidad más feliz de lo que esperaba. El sorteo de la Primitiva del pasado jueves decidió sonreírle a Galicia con dos agraciados en la comunidad. Concretamente, los billetes con premios de segunda categoría, dotados con 66.000 euros cada uno, se despacharon en O Barco de Valdeorras y O Porriño. El sorteo se zanjó con otro acertante de la misma categoría en Soria.
La combinación agraciada corresponde a los números 02, 03, 07, 31, 41 y 49. El complementario fue el número 22 y el reintegro el 0.
