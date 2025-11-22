Homenaje a Carlos Oroza por el décimo aniversario de su fallecimiento en Vigo

La Asociación Évame Oroza organizó ayer un homenaje al poeta Carlos Oroza para conmemorar el décimo aniversario de su muerte. El acto se celebró durante la mañana a pie de su tumba en el Cementerio de Pereiró en la ciudad olívica.

El acto consistió en la lectura de tres poemas de Oroza y en el depósito sobre su lápida de un ramo de trigo, repleto de simbología ligada a su vida y obra.

«Es un día muy significativo», resaltó Xavier Romero, responsable de la Editorial Elvira y uno de los impulsores del colectivo Évame Oroza.

«En los últimos años pasaron muchas cosas como la asociación y la actividad cultural que organiza en la ciudad. Me recuerdo mucho de lo que decía Carlos. La asociación es un referente fuera y la figura más la obra de Oroza cogen cada vez más fuerza», resalta.

Para ello ha contribuido la convocatoria del premio de poesía en su nombre que en las dos ediciones celebradas hasta ahora «ha logrado la participación de 1.000 poemarios. Es una pasada. Estamos en Galicia y queremos tirar de nuestros poetas en gallego; pero para la modalidad en castellano hemos recibido obra de más de 20 países. Han escrito desde Australia».

Por ello recalca que «es una satisfacción tremenda y hace que la figura de Oroza sea cada vez más grande, que se conozca más. Ese era el objetivo. En el mes de mayo, con motivo del nacimiento del poeta, tenemos un festival en la asociación que cada año cobra más fuerza».

«Por los tiempos que corren y las cosas que pasan en el mundo poemas como ‘Prohibido el paso’ tienen vigencia. Lo leímos ahora y es un poemas de finales de los 60 o principios de los 70. Él le daba caña al franquismo sin nombrarlo», añade Romero.

Entre las personas asistentes se encontraba ayer el poeta ganador del Concurso de Poesía Carlos Oroza en castellano de la primera edición, el chileno Morales Monterríos.

Este explicaba que «como obtuve un premio en León que entrega la Fundación Monteleón por mi libro ‘Panóptico’ aproveché para venir a los amigos de Vigo. Por eso decidí acompañar hoy (por ayer) en el tributo a Oroza».