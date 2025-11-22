Aire de Mar impulsa una campaña para que niños con enfermedades oncológicas disfruten de un viaje navideño en barco

Para Conchi Estévez, el mar es vida y, por ello, su sueño estas Navidades es que un centenar de niños con enfermedades oncológicas o raras se impregnen de la brisa marina a bordo del «Barco de Nadal de las y los guerreros», que partirá el domingo 7 de diciembre a las 20.00 horas desde el puerto de Vigo. Para hacer realidad este sueño, Aire de Mar —la asociación fundada por una mujer que padece quilomicronemia, una enfermedad rara que impide al organismo metabolizar los triglicéridos y provoca niveles muy elevados en sangre— ha puesto en marcha una campaña destinada a sufragar los pasajes de estos niños y del adulto que los acompañe. El coste es de 15 euros por billete infantil y 25 euros para los adultos.

«Cualquier aportación, por pequeña que pueda parecer, suma para lograr que ningún niño enfermo se quede en tierra y pueda disfrutar de un momento especial esta Navidad a pesar de su situación», comenta Estévez.

La asociación ha habilitado un número de teléfono (644 095 237) para que los interesados en hacer posible este sueño puedan hacer su aportación por Bizum. También pueden hacerse las donaciones en la cuenta: ES72 2100 5752 6602 0035 4693.

Al mismo tiempo, ha lanzado la postal solidaria musical «O Barco navideño de las y los guerreros», creada por la escritora Soledad García, artífice de los reconocidos paseos literarios de Nigrán, Baiona, Gondomar y de «Un paseo polo Nadal de Vigo», que pueden adquirirse en la Naviera de Ons, el hospital Ribera Povisa, librerías del Val Miñor y otros puntos colaboradores.

«Quiero que este viaje sea un recuerdo inolvidable, un rato de felicidad que cure un poquito las heridas. Cuando los visito en el hospital siempre les cambio cinco minutos de dolor por cinco minutos de sonrisas. Con cada postal solidaria vamos a hacer posible esta travesía para que estos pequeños guerreros puedan disfrutar del viaje navideño más bonito del mundo», expresa la fundadora de Aire de Mar.

Serán noventa minutos de travesía en los que Estévez pretende que los niños vivan la magia de la Navidad lejos del hospital, para lo que ha preparado muchas sorpresas a bordo. En este viaje no faltarán ni Coralita, la simpática marioneta con la que Estévez visita a los niños hospitalizados, ni, por supuesto, Papá Noel.

«Será una experiencia llena de música, magia y esperanza, en la que el mar se convertirá en un escenario de ilusión y solidaridad», adelanta.

Estévez está escribiendo un libro infantil sobre su vida con quilomicronemia –suma 56 ingresos en 51 años de vida–, protagonizado por un delfín que lucha por ser diferente y que sufre las burlas de los demás.