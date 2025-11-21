Sesenta proyectos de entidades sociales reciben 1,5 millones

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación «la Caixa» Galicia 2025 ha seleccionado 60 proyectos de entidades sociales a los que destinará más de 1,5 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a 3.363 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Pontevedra.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los siguientes 3 grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y pobreza e inclusión social.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

«Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas.

Los proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Galicia 2025. Una de ellas es la entidad Confraternidad carcelaria de España Delegación de Galicia que desarrolla el Proyecto Olivo, intervención integral con personas mayores privadas de libertad en Galicia, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de más de 170 personas mayores de 60 años en los centros de A Lama y Teixeiro en la provincia de Pontevedra.

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Galicia 2025 se han presentado 204 iniciativas de entidades muy diversas.