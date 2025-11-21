A.M.A. defiende la necesidad de un marco sólido para la IA

A.M.A. Grupo, la mutua de los profesionales sanitarios, participó un año más en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario organizada por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que reunió a más de 500 asistentes.

La mesa redonda organizada por A.M.A., titulada «Europa, marco jurídico para la salud del siglo XXI», estuvo moderada por la doctora Raquel Murillo Solís, directora general de A.M.A. y directora del Ramo de Responsabilidad Civil, que subrayó que la digitalización y la inteligencia artificial (IA) ya son pilares del presente sanitario, y que la interoperabilidad, la calidad de los datos y la homogeneidad de los sistemas serán claves en el nuevo modelo digital europeo tras el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS). .

«Los beneficios son enormes, pero también los riesgos. Por eso necesitamos marcos regulatorios rigurosos que garanticen un uso responsable de los datos de salud, la fiabilidad de los algoritmos y la seguridad del paciente y del profesional sanitario», señaló.