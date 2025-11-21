Erice: «Es importante formar a los jóvenes en el uso crítico de las tecnologías cibernéticas»
REDACCIÓN
La expresidenta y ahora vocal del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, María Esther Erice, que abrió ayer el Congreso Medios de Comunicación e Igualdad de Género, que tuvo lugar en Santiago –centrado en el papel de los medios en la lucha contra la violencia machista cibernética–, afirmó en el foro que el uso de las nuevas tecnologías digitales para acosar a las mujeres «produce la normalización de una cultura de la violencia, dando además a sus auotes una sensación de impunidad».
«Es muy importante», añadió, «formar a los jóvenes en el uso crítico de estas tecnologías, así como hablar con las plataformas digitales para que adopten medidas de autorregulación». Y valoró muy positivamente que ahora también se exija el certificado de ausencia de antecedentes penales contra la libertad sexual a los docentes que imparten clase «online».
