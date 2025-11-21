Los obispos piden al Gobierno que las indemnizaciones a las víctimas de pederastia estén exentas de tributación

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha informado hoy que dentro de las negociaciones que mantienen con el Gobierno de Pedro Sánchez han pedido que las indemnizaciones a las víctimas de los casos de pederastia en la Iglesia "estén exentas de tributación". "Desde la comisión ejecutiva de junio es un tema que estamos trabajando con la Conferencia Episcopal y en la negociación con el Gobierno lo hemos puesto encima de la mesa para ver si puede haber un cambio de normativa", ha asegurado.

Magán ha avanzado este aspecto de la negociación en la rueda de prensa celebrada tras la 128 reunión de la Asamblea plenaria de la Conferencia que ha pivotado principalmente sobre los casos de pederastia en la Iglesia y las negociaciones con el Gobierno para la resignificación del Valle de Cuelgamuros.

El secretario general de los obispos ha pedido en un primer momento que se "respete la presunción de inocencia" para el obispo Rafael Zornoza, investigado por un presunto caso de pederastia por el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España y ha dejado en manos del Vaticano su posible renuncia, que podría producirse en las próximas horas: "La renuncia del obispo de Zornoza es una acción del Santo padre, cuando se nos comunique lo comunicaremos".

"No le hemos pedido que no viniera"

Tras ser preguntado por el caso del obispo Zornoza, acusado de abusos reiterados a un menor en los años 90 dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid) y que no ha acudido hoy a la plenaria -"no le hemos pedido que no viniera, tiene un problema de salud que puede ser grave", ha dicho Magán-, el portavoz de los obispos ha querido destacar dos cuestiones. La primera, "el respeto a la presunción de inocencia que tiene cualquier persona y también un obispo". Y la segunda, el "derecho de las víctimas a presentar sus casos a las instancias oportunas".

"Desde esos dos principios esperamos a saber lo que diga el juez, y ya está", añadió el portavoz de los obispos, que preguntado por el nuevo caso de pederastia en la diócesis de Getafe, donde un cura ha sido apartado a los dos días de ser denunciado por abusos, se ha remitido a la rueda de prensa ya emitida por la propia Diócesis: "No tenemos nada más que añadir".

Sobre las negociaciones con el Gobierno del plan Priva, el plan creado para ofrecer una reparación integral a quien haya sido víctima de abusos sexuales siendo menores de edad o personas mayores equiparables en derecho en la Iglesia Católica, Magán ha precisado que "tienen un buen avance", sin entrar en más detalles.

Acerca de las negociaciones para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el portavoz ha incidido en qué no están siendo llevadas a cabo por la Conferencia -"no tenemos ningún protagonismo-, sino por la comunidad benedictina, que depende de la Abadía de Silos, y la Archidiócesis de Madrid, pero ha defendido que estos "han estado trabajando buscando salvaguardar los principios y las exigencias fundamentales".

Magán también ha sido preguntado por la condena al fiscal general del Estado, respondiendo que "la separación de poderes es un principio básico de cualquier Estado de Derecho" y manifestando el respeto a los tribunales, "que son indispensables para el mantenimiento" del mismo. "Todos estamos sometidos al imperio de la ley y el Ejecutivo tendrá que cumplir con lo señalado por los tribunales", ha destacado.

Preguntado si desde la Conferencia de los Obispos se está dando apoyo a las personas "perseguidas" por rezar frente a los centros de aborto, Magán ha reiterado que "el asesinato de inocentes en el seno materno es un drama" y ha señalado que hay "una esquizofrenia social" con el tema "que todos nos deberíamos plantear más allá de las creencias religiosas".