Andrés Touceda muestra sus grabados y moscas en Navia Espacio de Arte

«Un camiño de tinta a pé de río», la nueva exposición de Navia Espacio de Arte, es un recorrido donde el arte del grabado se entrelaza con la naturaleza, la poesía, la memoria, la técnica y la pesca con mosca. Se trata de un recorrido artístico —y también personal– por el paisaje fluvial, fruto de la observación y, sobre todo, del amor que Andrés Touceda siente por este entorno. Es la primera exposición que el grabador coruñés afincado en Vigo realiza en España, tras haber expuesto sus moscas en países como Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Los grabados —un total de 47— que conforman esta muestra han sido realizados mediante distintas técnicas —como la punta seca, el buril, el linóleo o el alcograbado—, y se acompañan de un centenar de fotografías de insectos y de una selección de moscas de pesca, pertenecientes a la colección particular del grabador, que revelan la unión íntima entre artesanía, observación y paisaje. Su afición por los insectos le viene de su afición por la pesca —practicaba la pesca sin muerte—, que le obligó a observar su comportamiento para aprovecharlos mejor.

Durante años, Touceda convirtió el montaje de moscas de pesca en todo un arte, donde el detalle estaba cuidado al milímetro. Hasta 400 horas ha invertido en el montaje de algunos de estos insectos, realizados con policarbonato y cuyos elementos están ensamblados con hilos, ya que no emplea ningún tipo de cola. Su principal mercado era Estados Unidos, país donde se pagan hasta 6.000 euros por una reproducción a tamaño natural de un insecto.

Entre las piezas que muestra en la exposición de Navia está la titulada «Mis últimos diez nudos», dos mantis religiosas que presenta enfrentadas y que son los dos últimos insectos que montó. Se trata de una pieza inacabada en la que se pueden apreciar los hilos, nervios y uniones.

En los últimos años, Touceda ha enfocado su actividad artística en el grabado. Las moscas fueron sus primer tema, pero ahora se está centrando más en las aves, otros animales que le fascinan, y el folclore gallego.

Imágenes suspendidas

«Un camiño de tinta a pé de río» se inaugura este viernes, 21 de noviembre (18.00 horas), en Navia Espacio de Arte, espacio expositivo de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral (APAMP) de Vigo y que está gestionado íntegramente por personas con esta discapacidad. «Creo que la exposición va a gustar, aunque solo con ver la expresión de los usuarios de la asociación al contemplarla me doy por satisfecho», afirma Touceda.

Se trata de la decimotercera exposición que alberga este espacio, ubicado en el centro de atención integral de APAMP en Navia, desde su apertura en 2023. «Un camiño de tinta a pé de río» podrá visitarse hasta el 2 de enero de 2026.

El montaje, realizado por el propio Touceda, presenta las fotografías de moscas suspendidas en el aire mediante hilos, lo que les confiere un movimiento que les otorga vida propia. Acompañando a las imágenes, están los grabados, la mayoría en blanco y negro, y la colección de moscas de pesca del grabador.