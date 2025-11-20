Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual

Alrededor de 840 millones de mujeres, una de cada tres en todo el mundo, sufrieron violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también evidencia un muy lento avance en la lucha contra estos abusos. Ello se hace patente de manera especial en el caso de la violencia en la pareja.