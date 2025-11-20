Aparecen en Galicia la nieve y las heladas, pero por poco tiempo: el sábado llega un sistema frontal

La masa de aire ártico que en las últimas horas ha llegado a la península ibérica ya se deja sentir en Galicia. En el interior hay heladas y en las zonas montañosas del este se están registrando las primeras nieves, aunque no con la intensidad de otros puntos de la cordillera cantábrica. La provincia limítrofe de León, de hecho, está en alerta naranja y ya se están produciendo problemas de tráficos en numerosos puntos de Asturias.

Estas primeras nevadas, anotadas en puntos como Cabeza de Manzaneda o Pedrafita do Cebreiro, se irán intensificando con el paso de las horas y también alcanzarán puntos más bajos, de unos 800 metros. La temperatura más baja, -4,4 grados Celsius, se registró en A Veiga y en la citada estación de esquí. Y en las estaciones a menos de 900 metros el valor más bajó se produjo en Lalín, con -1,1 grados.

Este episodio de frío será «breve», según avanza la delegación de la Aemet en Galicia. Mañana viernes se mantendrán estas condiciones, con el predominio del viento del norte y precipitaciones más problemas, precisamente, en la mitad septentrional. Sin embargo, el sábado cambiará el panorama con la llegada de un sistema frontal desde el Atlántico: subirán las temperaturas y regresarán las lluvias generalizadas.

La previsión de MeteoGalicia indica que para este jueves se esperan cielos más despejados cuanto más al sur, con chubascos en el norte, que serán de nieve por encima de los 800 metros. Las temperaturas ya han sufrido un moderado descenso, con máximas que no pasarán de los 10 grados en muchos puntos del interior. En cuanto en las ciudades, en Vigo el termómetro oscilará entre los 7 y los 14 grados, mientras que en Ourense caerán a entre 4 y 12 grados. Los vientos soplarán de componente norte, moderados en el litoral y zonas altas y flojos en el resto.

Durante el viernes el territorio gallego estará bajo influencia anticiclónica transitoria, con un panorama muy similar al de este jueves. Con esta situación, se esperan cielos nublados con chubascos aislados y ocasionales a primeras horas por el norte. La cota de nieve está situada en los 800 metros, con heladas en las montañas. Las temperaturas no tendrán cambios significativos y los vientos soplarán flojos del norte-nordeste en general, rolando a sur al final del día.

Cambio para el sábado

Este cambio del viento en las últimas horas prefigura la variación meteorológica que se vivirá el sábado. Durante esta jornada, un centro de bajas presiones se moverá cerca de Galicia, acercando inestabilidad. Los cielos estarán muy nubosos y las lluvias comenzarán durante la mañana por el litoral noroeste y se irán extendiendo a partir del mediodía al resto. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral norte.

TVG / Xunta

El domingo se espera la llegada de otro frente por el norte. Será así una jornada de cielos nubosos y con chubascos que se irán extendiendo de norte a sur con el avance de la mañana. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos en las máximas y una subida notable en las mínimas; de hecho, los termómetros no caerán de los 10 grados en ninguna de las ciudades gallegas. El viento soplará del suroeste moderado con intervalos fuertes en el litoral.

La próxima semana comenzará con el paso de un frente que dejará lluvias y vientos de componente oeste, con temperaturas suaves y poca oscilación térmica. A partir del martes a tendencia es que Galicia vaya quedando en la influencia de las altas presiones, con régimen de vientos de componente norte, baja probabilidad de precipitación y descenso de las temperaturas.