La gallega Valeria Lavorato, ganadora de GIRA Mujeres

La gallega Valeria Lavorato, con su proyecto «Orvallo Tech», ha resultado ganadora de la IX Edición de GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento de Coca-Cola. El resultado fue anunciado en el acto de clausura de la novena edición de este proyecto, celebrado en Madrid el día previo al Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), y que contó con la presencia de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU España.

El proyecto «Orvallo Tech» plantea una solución tecnológica y social para democratizar el acceso a dispositivos reacondicionados, reducir la brecha digital y fomentar la inclusión en Galicia. Su labor combina sostenibilidad, reducción de residuos tecnológicos y formación en competencias digitales, con especial enfoque en mujeres y personas mayores o con discapacidad.

En esta IX edición de GIRA Mujeres, el programa ha contado con la participación activa de 886 mujeres de 268 pueblos y 153 ciudades de toda España. El programa no solo fortalece las competencias emprendedoras, sino que impulsa el empoderamiento y la autoconfianza en cada participante.