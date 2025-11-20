España es el segundo país de la UE con la tasa más alta de niños en riesgo de pobreza

España ha puesto en marcha en las últimas décadas políticas "sin precedentes" para los menores de edad, pero aún no hace lo suficiente para sus ciudadanos más pequeños. Es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusion social (el 34,6%, sólo por detrás de Bulgaria) y esa cifra equivale a 2,7 millones de personas (de un total de 7,9 millones). Al mismo tiempo, el país se encuentra en "un momento clave en la construcción del Estado de bienestar español", para generar "un cambio duradero" que garantice igualdad para todos. Todo ello figura en un informe de Unicef presentado este jueves.

España, con 2,7 millones de niños en riesgo de pobreza, solo está por detrás de Bulgaria

El estudio, de 65 páginas y titulado 'El beneficio de hacer', traza una radiografía que indica que el fenómeno es "persistente" y ha ido creciendo, siendo los hogares más afectados los monoparentales y aquellos con adultos migrantes, donde el 40% de niños están en pobreza relativa cuando un adulto es migrante (un porcentaje que sube al 50% cuando los dos lo son). Algo que, sin embargo, no afecta a toda España de la misma manera. "Las mayores tasas de pobreza y exclusión social se observan en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, por encima del 40%; mientras que en el otro extremo están Galicia, Euskadi o Baleares, por debajo del 25%", señala Unicef.

Las mayores tasas de pobreza se observan en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, por encima del 40%

Pobres por lo de siempre: la precariedad laboral (alto desempleo estructural, parcialidad e intermitencia, carreras laborales fragmentadas) de sus hogares de pertenencia. Y las consecuencias son múltiples. Van desde un 6,7% de niños de familias migrantes que no pudieron permitirse ni una comida diaria de carne o pescado en 2024, hasta "el fuerte impacto" que esto tiene a largo plazo sobre el futuro de los niños afectados, en particular en lo que atañe su educación y trabajo.

El círculo de la pobreza

En concreto, "la pobreza infantil genera una cascada de desventajas educativas que se manifiestan en menor rendimiento académico y mayores tasas de abandono escolar", detalla Unicef. Un ejemplo: un análisis reciente con datos de las pruebas de evaluación diagnóstica desarrolladas en la Comunidad de Madrid en 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO para el curso 2016/17 reflejó que "los estudiantes de mayor nivel socioeconómico rinden significativamente mejor para todas las asignaturas y niveles educativos, con diferencias en lengua y matemáticas equivalentes a casi dos años de escolarización".

Lo mismo con los salarios, que son más bajos para esta franja de la población. "Quienes experimentaron pobreza infantil ganan en promedio 5.130 euros brutos menos anuales, cifra que se eleva a 6.155 euros para casos de pobreza severa", denuncia la organización. Más aún, muchos también enfrentan hasta un 90% más de probabilidad de mala salud y padecer exceso de peso, así como problemas de salud mental. Incluso en la vivienda, el riesgo de falta de esta o de una deficiente es mayor, según Unicef.

Para más inri, el coste de esto es muy alto para el Estado; más alto, en todo caso, de lo que sería si se adoptaran mejores políticas. De hecho, de acuerdo con el estudio 'El coste de pobreza infantil en España', citado también por Unicef, se estima que el coste de la pobreza implica hasta el 5,1% del PIB, lo que equivale a 63.000 millones de euros anuales.

Cuatro políticas clave

Por ello, Unicef también propone cuatro políticas clave para acabar con esta lacra, algo que sí, es posible. En particular, según la organización, es necesario acrecentar un 20% las políticas que reduzcan la parcialidad o incrementen los meses de permanencia en el empleo (la llamada intensidad laboral) de sus familiares. En efecto, si bien "tanto el incremento de la intensidad laboral como la subida del SMI (el Salario Mínimo Interprofesional) reducen la tasa de pobreza para niños, niñas y adolescentes", el aumento de horas trabajadas "tiene un efecto ligeramente superior".

Esto último beneficiaría especialmente a cuatro comunidades autonómicas: Navarra, Galicia, Canarias y Cantabria. Además, "la Prestación Universal por Crianza se presenta como la política con mayor potencial para reducir la pobreza infantil de forma masiva y estructural", afirma la organización.

El gasto es relativo. En el caso de Cataluña, "la inversión por niño, niña o adolescente sacado de la pobreza se estima alrededor de los 8.500 euros con el complemento del 40%". Un elemento positivo es además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una política introducida durante la pandemia y que UNICEF considera una prestación "central" que protege "de forma explícita a los niños". Con ello, también se señala que, para ampliar estas coberturas, "se está debatiendo la posibilidad de incorporar prestaciones universales por crianza de 100 o 200 euros mensuales". Unas propuestas que "tendrían un mayor alcance, pero requieren de "un fuerte compromiso político y presupuestario", superior al existente a día de hoy".

Esta semana, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una declaración institucional, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves, 20 de noviembre, que recoge que "la desigualdad económica condiciona vidas enteras desde la infancia" y señala que el Gobierno "avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal".