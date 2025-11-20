Crean el primer modelo de tejido cerebral sintético

Un equipo de científicos de la Universidad de California en Riverside (UCR), en Estados Unidos, han cultivado por primera vez tejido funcional similar al cerebro sin utilizar materiales de origen animal ni recubrimientos biológicos añadidos, abriendo la puerta a nuevos desarrollos en el campo de las neurociencias.

El nuevo desarrollo abre la puerta a un modelo más fácil de reproducir, definido químicamente y libre de la variabilidad que introducen los materiales de origen animal. Esto es valioso en estudios relacionados con enfermedades neurológicas, como el Alzheimer.