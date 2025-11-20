Congreso sobre la influencia de los medios y la lucha contra la ciberviolencia machista

El director general de Lucha contra la Violencia de Género de la Xunta, Roberto Barba Alvedro; la delegada del rector para la Igualdad, Sonia Esperanza Rodríguez, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez, inauguran hoy en el Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago, una nueva edición del Congreso Medios de Comunicación e Igualdad de Género que, este año, se centrará en el papel de los medios y la lucha contra la ciberviolencia machista.

El encuentro, que abrirá la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Esther Erice Martínez, contará como ponentes con reputados expertos en esta materia, juristas, periodistas y comunicadores, destacando entre ellos la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, Elena Steinger Doallo, la magistrada titular de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en violencia de género, Belén Rubido de la Torre, o con la comandante, jefa de área en la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) del Ministerio del Interior, María José Garrido Antón.