Phising, hijo en apuros, falsas gangas… las estafas más habituales en la red

Aunque los intentos de estafa navegan a diario por internet, estos también tienen su «temporada alta», momentos en los estos se multiplican notablemente coincidiendo con fechas próximas como el Black Friday o la Navidad.

En un encuentro con suscriptores celebrado en la redacción de FARO, tres guardias civiles especializados en ciberdelincuencia desgranaron los engaños más habituales y ofrecieron claves para evitarlos.

Estafa del hijo en apuros

Suele llegar por un servicio de mensajería, principalmente WhatsApp. Alguien que se hace pasar por un hijo o familiar alerta de un grave problema y urge el envío de dinero para solucionarlo. Estos mensajes generan tal impacto y angustia en algunos receptores que, movidos por el impulso de ayudar, caen en el engaño.

Los agentes recomiendan llamar directamente al familiar que se encuentra en un supuesto apuro antes de mover un solo euro. Y tras ello, alertar a la Policía.

Phishing o smishing (su variante vía SMS)

Estos intentos de estafa llegan por mensaje o por correo electrónico. En ellos, los estafadores se hacen pasar por entidades de confianza (como bancos, empresas o instituciones públicas) para lograr datos personales, contraseñas o números de tarjeta o cuenta bancaria. Otra variante implica pagar por un producto o servicio que simplemente no existe.

Los expertos en ciberseguridad aconsejan no abrir correos no solicitados, no pulsar enlaces ni descargar adjuntos que no son seguros, usar antivirus y aumentar la seguridad de cuentas mediante la autenticación en varios pasos.

Suplantación de identidad vía DNI

Con la excusa de realizar algún trámite, se solicita el envío del documento de identidad, que luego se usa para pedir créditos, abrir cuentas bancarias, contratar servicios… Prácticas que además de estafar a la víctima también pueden causar su endeudamiento.

Por ello, los especialistas recomiendan que, si se envía el DNI por vía digital, se haga en blanco y negro, tapando el número de soporte y, si es posible, con una marca de agua.

Gangas que son fraudes

Webs o redes sociales que imitan marcas reales o que presentan productos o servicios a precios muy por debajo de los habituales en el mercado. Son engaños. Y normalmente solicitan el pago mediante transferencia bancaria para poder adquirir tus datos. Este tipo de trampas es habitual en estas fechas, dado el repunte de compras ante la cercanía de la Navidad y con motivo de los descuentos del Black Friday.

Los agentes llaman a desconfiar de estos chollos y realizar los pagos mediante pasarelas como Redsys, PayPal, Amazon Pay… o tarjetas monedero o virtuales con un saldo limitado.

«Mulas» bancarias

Los estafadores reclutan, normalmente a través de falsas ofertas de trabajo, a personas que luego usan como intermediarias para «lavar» dinero de origen ilícito de una cuenta bancaria a otra, normalmente en pequeños montos. Aunque las «mulas» no sean las autoras intelectuales, al abrir distintas cuentas y mover cantidades entre ellas, participan en la red de fraude y blanqueo.

Las autoridades aconsejar no participar de este tipo de prácticas, ya que pueden suponer procesos penales además de quedar marcados en el sistema financiero.

Estafa del amor

Los ciberdelincuentes crean perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas a través de los que engatusan a sus víctimas con un engaño amoroso: fingen una relación sentimental para obtener ingentes cantidades de dinero.

Ante la sospecha de hallarse ante una estafa del amor, los expertos insisten en no enviar nunca dinero, tarjetas regalo o datos bancarias a gente que no se conozca en persona y realizar búsquedas en la red sobre las fotos enviadas por esa persona con el fin de verificar si aparece con otras identidades diferentes.

Robo y explotación de datos personales en redes sociales

Toda la información personal que subimos a redes sociales se nos puede volver en contra. Los ciberdelincuentes rastrean en la red datos de sus potenciales víctimas: dónde vivimos, con quién, en qué trabajamos, si estamos o no de vacaciones, nuestras rutinas e intereses… Con todos estos datos hacen las estafas más creíbles.

Se basan en la psicología humana para manipular a las víctimas haciéndose pasar por entidades o personas de confianza como soporte técnico, familiares o figuras de autoridad. Así obtienen información confidencial, contraseñas o datos financieros.

De ahí la advertencia: «Ojo con lo que publicamos».