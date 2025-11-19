Marta Ortega, anfitriona en A Coruña para presentar la exposición 'Wonderland' sobre Annie Leibovitz en la Fundación MOP

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ultima los preparativos para su nueva exposición, Wonderland, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, que está a punto de abrir sus puertas al público en el muelle de Batería de A Coruña. Hoy Marta Ortega ha llegado –acompañada de su esposo, Carlos Torretta– a las instalaciones de la Fundación en el muelle de la Batería para la recepción a autoridades y representantes de instituciones coruñesas en una primera apertura de puertas solo para las personas invitadas antes de la puesta de largo de esta nueva exposición.

La fotógrafa Annie Leibovitz estará en la ciudad el jueves para firmar su libro Women. La presentación oficial será el viernes, y ya el sábado podrán acceder los primeros visitantes para ver la muestra.

La fotógrafa y retratista estadounidense Annie Leibovitz, reconocida y respetada figura del fotoperiodismo y la cultura como autora de grandes imágenes grabadas en el imaginario colectivo, protagoniza la próxima exposición de la Fundación Marta Ortega. Galardonada con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013, su mirada creó icónicas portadas para revistas como Rolling Stone, Vanity Fair y Vogue, y retrató el mundo íntimo de músicos, así como de grandes figuras del arte, el cine, el deporte, la política y la moda bajo un prisma único y femenino. Desde el próximo 22 de noviembre y hasta el 1 de mayo de 2026, su universo fotográfico se podrá contemplar en la exposición Wonderland de la Fundación MOP. Esta muestra traea a A Coruña algunos los grandes momentos que Annie Leibovitz capturó a través de su objetivo. Entre los trabajos que hacen de la autora una imprescindible de la historia reciente de la fotografía a nivel mundial están trabajos como la última fotografía de John Lennon antes de ser asesinado, el retrato de Fleetwood Mac para la portada de Rolling Stone, Cindy Lauper frente a un museo de cera abandonado de Coney Island para la portada de su primer disco o el posado de la actriz Demi Moore embarazada y desnuda para la revista Vanity Fair .