Fran Sevilla recibe el Premio Francisco Cerecedo

Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España (RNE), recibió ayer el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo que otorga la Asociación de Periodistas Europeos (APE), en un acto presidido por los reyes Felipe VI y doña Letizia. El jurado destacó del premiado «una trayectoria de periodismo ejemplar en los lugares más complejos, desempeñando una labor fundamental en la primera frontera del oficio: conociendo lo que ocurre sobre el terreno, estudiando su contexto histórico y desentrañando de manera sencilla las claves para que la audiencia pueda entender los hechos. Esa trayectoria continúa hoy, adaptándose al nuevo entorno de los medios y experimentando con nuevos formatos para llegar a nuevas audiencias».

El premio de Periodismo Francisco Cerecedo está dotado con 24.000 eurosy una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández. Sevilla, periodista de RNE desde 1988, ha desarrollado una amplia carrera vinculada a la información internacional. Como enviado especial, ha cubierto numerosos conflictos, entre ellos la primera guerra del Golfo, las guerras de la antigua Yugoslavia, Afganistán, Líbano, Irak y Colombia. Fue corresponsal de RNE en Oriente Próximo entre 1996 y 2000 y, entre 2000 y 2007, fue enviado especial en diversos frentes. En 2010 recibió el Premio Salvador de Madariaga, también de la APE.