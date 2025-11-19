«A veces es necesario dejar que te salven»

Julia tiene 31 años y siente que su vida está estancada: su trabajo la agota, su familia le resulta ajena y Edu, su pareja, la ha dejado. Además, arrastra en silencio una herida profunda que no ha sanado. Cuando todo parece perdido, Cova, arrolladora, brillante e impredecible, aparece con una tentadora propuesta: un viaje a Londres, un cambio de vida, un salto al vacío. Este es el argumento de «La vida después» (Universo de Letras), novela debut de la abogada Clara Puerta Amoedo (Vigo, 1999), una historia intimista sobre perderse, perdonarse y encontrarse que presentará el próximo día 28 (19.30 horas) en la galería Magalhaes & Santos de Madrid, ciudad donde reside desde 2017.

—Esta es su obra debut, pero no es la primera que escribe. ¿Qué le anima a dar el paso y publicarla?

Escribo mucho desde pequeña, sobre todo relatos cortos, aunque no los he publicado porque la cantidad no era suficiente para hacer un libro. Esta es mi primera novela. Me llevó bastante trabajo, aproximadamente un año y medio. Casi todo lo que escribía nunca se lo enseñaba a nadie, o si lo hacía, era a alguna amiga. Pero, cuando terminé esta historia, me quedé un poco vacía, preguntándome qué hacer con ella ahora. Después de que varias amigas la leyeran y me apoyaran, decidí publicarla, aunque con algo de miedo.

—¿Cómo afronta la presentación?

Me da un poco de miedo, la verdad, pero confío en que la novela guste, porque la gente que la ha leído me ha dado buen feedback, aunque son personas cercanas a mí.

—¿Cómo surge la historia?

Al principio iba a ser un relato corto. Estaba de viaje con mi familia y quería describir la cara de alguien. Tenía al lado a mi hermana pequeña y le pedí que posara para describirla. No me hizo caso, así que decidí describirme a mí misma. El primer capítulo empieza prácticamente con una descripción mía. Luego rescaté la idea y surgió Cova, un personaje más rompedor y diferente, que fue el que realmente me atrajo a empezar el libro. Al principio, Julia era más un personaje secundario, pero fue ganando peso con el tiempo.

—La protagonista, Julia, a sus recién cumplidos 31 años, se encuentra en una crisis vital. ¿Qué factores contribuyen a su situación?

Se suman varias cosas: la muerte de su mejor amiga, la hermana de Cova, en un accidente de coche; la culpa que siente por cómo se desarrolló el accidente; su aislamiento de la familia; y la ruptura con su novio, Edu, años después. Además, tampoco está feliz en el trabajo. Es una situación de estancamiento.

—Cova y Julia tienen personalidades muy diferentes, ¿qué impacto tiene la primera sobre la protagonista?

Es cierto. Cova es espontánea, con una mente complicada y que puede parecer un poco egoísta. Julia es reflexiva, encerrada en sí misma y le cuesta mostrar sus sentimientos. Cova es una figura de salvación. Irrumpe en su vida para sacarla de su estancamiento.

—Cuando Julia acepta el reto de viajar a Londres, ¿está dando un paso hacia adelante o está huyendo?

Al principio está huyendo de su vida, pero luego se da cuenta de que necesita reconstruirla. En un momento del libro, Cova le dice: «A veces es necesario dejar que te salven». El viaje a Londres es un punto de inflexión, es donde empieza la experiencia que cambia su vida. Cuando estás en una rutina cómoda pero vacía, un cambio radical puede ayudarte a salir de ella. En Londres, Julia conoce a mucha gente, se involucra en un proyecto que le interesa, está cerca de Cova... y todo eso la ayuda a reconciliarse con su pasado.

—¿Está trabajando en algún proyecto ahora?

Sigo haciendo relatos cortos, de vivencias o inventados, y tengo ganas de escribir otra novela más adelante.