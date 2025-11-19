Cinco consejos de expertos de la Guardia Civil para protegerse de las ciberestafas

Aunque ante la avalancha de intento de ciberestafas «el riesgo cero no existe», es posible estar preparados bajo la premisa de que la mejor defensa es la prevención. Este es el mensaje que tres especialistas de la Guardia Civil transmitieron ayer en encuentro con los suscriptores de FARO.

Los tres altos cargos de la Comandancia de Ourense —el capitán Juan José López Castro, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial; el sargento Antonio Vázquez Saburido, responsable de Investigación Tecnológica; y Alfonso Pampín Iglesias, del equipo Arroba— dieron una serie de pautas para que los ciudadanos se protejan del fraude en línea, y que se pueden condensar en cinco consejos básicos.

1. Desconfía de los chollos y paga siempre dentro de la plataforma

En Black Friday y Navidad proliferan las falsas ofertas que circulan por SMS, correos electrónicos y redes sociales. Los expertos insisten en que hay que desconfiar de los precios demasiado bajos o de las promociones que «caducan en minutos» para forzar una decisión rápida.

Recomendaciones clave:

Desconfiar de gangas que se alejan mucho del precio habitual.

Pagar siempre a través de las plataformas oficiales (Amazon, Wallapop, grandes cadenas…), nunca mediante transferencias externas pactadas por mensaje.

Priorizar el uso de tarjetas monedero o cuentas con saldo limitado para compras online.

De este modo, si se produce un fraude, la cantidad expuesta será menor.

Pablo Hernández Gamarra / Edgar Melchor

2. Verifica todos los mensajes de urgencia

Una de las técnicas más habituales es el llamado ‘hijo en apuros’: un supuesto familiar que escribe desde un número desconocido alegando un problema urgente en el extranjero o una avería, y que pide dinero de inmediato.

La Guardia Civil recomienda:

No responder nunca con prisas.

Leer con calma cada letra del mensaje: errores ortográficos, saludos genéricos o fórmulas raras son señales de alarma.

Llamar directamente al hijo, familiar o entidad que supuestamente reclama el dinero.

Ante la sospecha, contactar con el 062 para asesorarse y, en caso necesario, denunciar.

Aunque la ley persigue el delito consumado y no la tentativa, los agentes recuerdan que estos intentos fallidos aportan pistas valiosas para desarticular redes de fraude.

3. Protege tu DNI antes de enviarlo por internet

Una parte importante de las estafas se apoya en el robo de identidad. Con un DNI escaneado y una nómina falsificada, los ciberdelincuentes pueden abrir cuentas bancarias o contratar productos a nombre de la víctima.

Los especialistas recomiendan que, si no queda más remedio que enviar documentación oficial, se haga siempre con medidas de protección:

Mandar el DNI en blanco y negro , no en color.

, no en color. Tapar el número de soporte del documento.

del documento. Incluir una marca de agua visible con un texto del tipo: “Copia válida solo para [trámite concreto]”.

Así se dificulta que esa copia se reutilice para otros fines no autorizados.

Un joven consulta la red social TikTok, de la que también se valen los estafadores. / MARTA G. BREA

4. Cuida lo que publicas en redes

«La información pública es muy fácil de encontrar», recordó Vázquez Saburido. Fotos de viajes, datos sobre horarios, rutinas diarias o situaciones personales permiten a las bandas construir mensajes de estafa muy creíbles.

Consejos básicos:

Evitar publicar en abierto datos sensibles (dirección, documentos, detalles económicos, ausencias prolongadas de casa).

Revisar periódicamente la configuración de privacidad en Facebook, Instagram, TikTok y otras redes.

Mantener el teléfono móvil y sus aplicaciones siempre actualizados para instalar los últimos "parches de seguridad".

Los agentes subrayaron que muchas campañas de fraude se lanzan desde «salas con 30 o 40 personas en países como India, China o Israel» y que parte del dinero termina moviéndose a través de cuentas abiertas por jóvenes gallegos que prestan sus datos «por 100 euros».

5. Limita la exposición bancaria y pon normas claras a los menores

Para reducir el impacto de una posible intrusión, López Castro explicó su propia estrategia: tener una cuenta de ahorros sin banca digital. Ese dinero no es accesible desde internet y queda más protegido frente a ataques masivos.

Los expertos recomiendan:

Separar las cuentas del día a día de las que acumulan ahorros importantes.

Valorar la opción de no activar banca online en las cuentas donde se guarda la mayor parte del patrimonio.

en las cuentas donde se guarda la mayor parte del patrimonio. En el caso de los menores, establecer límites de uso, supervisar descargas y compras en juegos o plataformas, y activar controles parentales.

Educar a los más jóvenes en el uso responsable de la tecnología es, insisten, una inversión a largo plazo en seguridad digital.