Las «Cenizas de cristal» de una ‘sketcher’ viguesa

A Victoria Abreu en Vigo y buena parte de Galicia la conocen como Toya, una de las coordinadoras de los eventos de los Urban Sketchers vigueses, los encuentros de dibujantes en vivo y directo que realizan quedadas. Ayer, en su ciudad, además, presentó su libro de poesía «Cenizas de cristal».

El acto se desarrolló en la Hemeroteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO). Allí esta ingeniera que trabajó años como profesora en la Universidade de Vigo fue presentada por Charo Miloro. Además contó con la música de Ciyels y el recitado de Susi de la Torre y Francesca da Silva.

En «Cenizas de cristal», podemos encontrarnos poemas como «Coraza» donde vamos descubriendo la dura situación por la que pasó Toya.

«La publicación de este libro es un proyecto que se ha ido fraguando a lo largo de varias décadas a partir de una colección de poemas que escribí después de una depresión», señala a FARO.

Alumna de la EMAO propuso a su profesor Darío Basso ilustrar los poemas con las acuarelas que realiza para las clases. «Son poemas densos y con poca luz y las ilustraciones que pinté se unen a la tristeza de estos poemas», añade la autora.

No obstante, en la segunda parte la escrita se llena de color y alegría al disiparse la sombra. Destaca Toya que para ella «la poesía es una playa nudista donde mostramos sin pudor nuestros sentimientos».

A mayores el libro dispone también de un audio con el que se pueden escuchar los poemas a través del código QR.