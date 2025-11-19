«Arte para Mauri», 45 artistas solidarios contra el síndrome de Alexander

Un total de 45 artistas gallegos y nacionales participan en «Arte para Mauri», una muestra colaborativa para recaudar fondos para Mauri, el niño vigués de 3 años afectado por el síndrome de Alexander, una enfermedad genética extremadamente rara y progresiva que destruye la sustancia blanca del cerebro. La exposición se inaugura hoy (19.00 horas) en la sala Apos’trophe del Centro Comercial Praza Elíptica, donde permanecerá hasta el domingo día 23.

Entre los artistas que han donado obra –piezas de pequeño formato– para su venta solidaria se encuentran Din Matamoro, Ignacio Pérez Jofre, Silverio Rivas, Carla Andrade, Juan Bosco, Lula Goce, Carmen Nogueira, Nuria Figueiredo, Fran Remiseiro, Eva Díez y Rocío Bueno.

Los ingresos obtenidos de la venta de obras irán destinados íntegramente a impulsar proyectos de investigación orientados a avanzar hacia un posible tratamiento para este síndrome. Además de ser una oportunidad única para conocer de cerca la obra original de algunos de los nombres más destacados del arte contemporáneo gallego y español, la exposición aspira a convertir el arte en un motor real de apoyo a la ciencia, a Mauri y a su familia. Durante la inauguración y la clausura de la muestra, buena parte de los artistas participantes compartirán con el público sus motivaciones para colaborar en esta iniciativa.

La muestra se enmarca en la campaña «Una cura para Mauri», que surgió en Instagram en 2025 tras el diagnóstico de Mauri, con el propósito es visibilizar la enfermedad y apoyar a la familia y amigos de este niño en la recaudación de fondos para el tratamiento experimental y la investigación científica necesaria para avanzar hacia una posible terapia, valorada entre 500.000 y 1.000.000 de euros.

Hace unos meses, la familia de Mauri creó la Asociación Española de Enfermos de Alexander, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para acompañar a las familias afectadas, promover el conocimiento sobre la enfermedad y establecer vínculos con equipos científicos nacionales e internacionales especializados en esta patología.