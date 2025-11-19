El 25% de los jóvenes de 15 años no llega al nivel básico en matemáticas y lectura

Una cuarta parte de los jóvenes de 15 años no alcanza un nivel básico en matemáticas y lectura y, aunque en España estos datos han ido mejorando entre 2018 y 2022, el porcentaje de alumnos con alto rendimiento académico está muy por debajo de la media de la Unión Europea.

«Unas competencias generales débiles en lectura, matemáticas y ciencias suponen un riesgo para la competitividad y reducen el número de candidatos para las profesiones de Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas (CTIM)», señala el informe Monitor de la Educación y la Formación 2025.

Un documento que elabora la Comisión Europea y que acaba de publicar el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y señala que España debe mejorar en su tasa de abandono escolar prematura, ya que se sitúa en el 13% frente a la media del 9,4% de la UE y del nuevo objetivo propuesto para 2030 del 7%.

Según este análisis basado en los principales informes internacionales, como el de PISA, una de las preocupaciones es que a pesar de la disminución en España del abandono temprano escolar —desde el 20% en 2015— la tasa en España sigue estando muy por encima de la media de la UE.

Además el abandono afecta más a chicos (15,8%) que a chicas (10%).

En este sentido, se recuerdan las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado que propone ampliar la edad de escolarización obligatoria hasta los dieciocho años, mejorar las becas para estudiantes (en importe y admisibilidad) y asignar el 5,5 % del PIB a gasto en educación.

El otro gran desafío es mejorar el bajo nivel de los jóvenes de 15 años en las tres competencias básicas, ya que el 27% no alcanza un nivel mínimo en matemáticas, el 24,4% en lectura y el 21,3% en ciencias.

Al nivel más alto solo llega el 6% en matemáticas (frente al 8 % de la media de la UE), el 5,3 % en lectura (frente al 6,5 %) y el 5 % en ciencias (frente al 7 %).

España también suspende en competencias digitales. «Demasiados alumnos —un 44,4%, frente a la media de 42,5% en la UE— no saben utilizar el ordenador para realizar tareas básicas y explícitas de recogida y gestión de información ni crear productos documentales sencillos», inciden los expertos.

En comparación con otros países europeos, los alumnos españoles tienen más controles parentales en relación con el tiempo de uso de pantallas: el 58 % de los estudiantes declara tener un límite de uso entre semana frente al 41 % de la media de la UE.

Las matrículas universitarias en ciencias, matemáticas y tecnologías es del 24,7% en España frente al 27% de media de la UE. Y hay margen de mejora ya que «la demanda de especialistas supera la oferta», incide el estudio que también pone el foco en la Formación Profesional de grado medio, donde se deberían impulsar estas materias.