Vigo Arte Contemporáneo incorpora a artistas del norte de Portugal en su segunda edición

Tras la buena acogida cosechada en su primera edición, celebrada en diciembre de 2024, la iniciativa Vigo Arte Contemporáneo (VARCO) repite este año en el Mar de Vigo incorporando en su segunda edición a artistas del norte de Portugal como principal novedad. Del 28 al 30 de noviembre, las personas interesadas tendrán la oportunidad de conocer hasta una treintena de artistas que, durante todo ese fin de semana, estarán presentes en esta feria de arte que tiene como principal objetivo reducir distancias entre creadores y público general, ser un escaparate para jóvenes talentos y fomentar la venta de arte en la ciudad.

Desde creadores veteranos a emergentes, que en esta edición han duplicado su participación, los artistas que este año tendrán presencia en VARCO serán Aldara Vázquez, Alejandra Pardo, Alfonso Costa, Antía Iglesias, Chelo Rodríguez, Cristina Fernández, Daniela García-Diaño, David Pessegueiro, Diana Cordero, Eva Tarrío, Filipe Rodrigues, Iago Xastre, Isabel Alonso, Isabell Seidel, Isis Huerga, Iván Prieto o José Molares, entre otros.

Comisariado por Eva Tarrío y María Torres, VARCO se inaugurará el próximo 28 de noviembre, a las 19.30 horas, y durante el fin de semana también se celebrarán diversos talleres de pintura, así como los Premios Adquisición VARCO25.