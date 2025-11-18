La conexión de Rosalía con Galicia más allá de sus canciones: así son los orígenes gallegos de la cantante

Es la figura del momento y no es para menos. Tras el lanzamiento de 'Lux', su cuarto álbum, Rosalía no deja de copar prácticamente todos los titulares y el éxito de su nuevo trabajo no deja de crecer, convirtiéndose en poco más de una semana en el álbum más escuchado en el mundo. Un fenómeno que incluso llegó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que señaló a Lux como "la recomendación musical de la semana": "Nos tenemos que rendir todos a la gran Rosalía y su nuevo disco", señalaba en su TikTok el presidente.

La cantante nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) se encuentra estos días de gira por algunos de los programas de referencia de la televisión internacional. Este fin de semana viajó a Estados Unidos para desgranar el proceso creativo de 'Lux' en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', mientras que el pasado lunes se pasó por 'La Revuelta', consiguiendo ser el programa más visto de la historia.

Su familia, su gran pilar

Precisamente en el programa de Broncano, además de regalarle un bizcocho hecho por ella al presentador compostelano y arrancarse a cantar 'La Perla' a capella, habló de su familia, uno de sus grandes pilares. Especialmente en cuanto a su madre, Pilar Tobella; su hermana, Pilar Vila; y su abuela, de la que heredó el nombre. En cuanto a la primera, la cantante ha señalado que "hace unos ocho años dejó de trabajar ahí (en una empresa de placas metálicas) para ayudarme en todo". Ahora es la encargada de gestionar la empresa Motomami.

🚗 LUX es un disco para escuchar del tirón. Un verdadero viaje, así que si pilla conduciendo es literal además #LaRevuelta pic.twitter.com/9p2qIKyNOq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Más hermetismo hay en las apariciones de la cantante a la hora de hablar de su padre, José Manuel Vila San Segundo , que no está presente tan activamente en su gran vida musical (ssus padres se separaron en 2019). Sin embargo, en la visita a Broncano, Rosalía también quiso hablar de su padre y explicó que "a día de hoy no trabaja" y que "se dedicaba a ayudar a que se hicieran naves industriales".

Rosalía junto a su hermana y su madre / Instagram

Además, también destacó que su progenitor le enviara alguna reseña sobre este nuevo trabajo que ya está dando la vuelta al mundo, demostrando que, a pesar de no formar parte activamente de su equipo como en el caso de su madre o su hermana, la relación entre ambos sigue siendo buena. Sin embargo, lo más sorprendente recar en los orígenes de la cantante, que a través de su padre le hacen tener parte de sangre gallega.

Los orígenes gallegos de la cantante

El árbol familiar de la cantante catalana cuenta con dos vertientes bien diferenciadas. Mientras la rama materna se localiza en Cataluña, la paterna traslada los origenes de Rosalía a otras partes de España, entre ellas Galicia.

El padre de Rosalía nació en Cudillero (Asturias), pero para conocer la vinculación de la cantante con Galicia no tenemos que irnos mucho más atrás y es que parte de los abuelos paternos de la 'Motomami' son de nuestra comunidad.

Mientras su abuela, Lucrecia San Segundo Hidalgo, lleva los orígenes de la cantante a Ávila, su abuelo paterno, Manuel Vila García, nació en Vigo en 1920. Este último era hijo de José Vila Blanco, un empresario cubano que contaba con una estrecha relación con la ciudad olívica, y de la viguesa Amparo García Carrera.

Después de casarse en 1919, los bisabuelos paternos de la cantante vivieron un par de años en Ponteareas, donde según recoge 'El Mundo', su bisabuelo fue nombrado concejal en 1925 y donde era propietario de Automóviles Vila, una línea de transporte que cubría la ruta entre As Neves y Vigo.

Poco después, en el año 1926, la familia tomó un rumbo compartido con miles de gallegos en la época y se marchó a Cuba a hacer las Américas.

Una conexión con Galicia más allá de sus raíces

La vinculación de Rosalía con Galicia no viene solo a través de sus orígenes, sino que la cantante también ha dejado en alguna ocasión algún guiño a la comunidad en sus temas, como en el caso de 'Reliquia', donde canta: "y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé", en referiencia a la ciudad de A Coruña (conocida como "ciudad de cristal") y a un accidente capilar durante un concierto en 2022.

También forma parte de su historia personal Santiago. En 2011, cuando aún soñaba con convertirse en la artista que es hoy, una joven Rosalía realizó el Camino de Santiago en solitario: "Cuando tenía 19 años me fui a hacer el Camino sola y, mientras lo hacía, pedía de corazón poder llegar algún día a dedicarme a la música", confesaba en una entrevista en 2018.

Rosalía en 2011 haciendo el Camino de Santiago 🥹 pic.twitter.com/1piUhlTDHE — InstaR (@instarosalia) April 10, 2024

El deseo, sin duda, se cumplió y lo que está claro es que gran parte del éxito de Rosalía tiene su origen en Galicia, ya sea por sus raíces con la comunidad o por ser ese viaje a Santiago el inicio de un sueño que ya es una realidad y que ha consolidado ya a la catalana como una gran estrella a nivel mundial.