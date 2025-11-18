Crecen los problemas con alumnos y sus familias: solo el 4% de los docentes están "tranquilos" en clase

Faltas de respeto (30%), falsas acusaciones (28%), problemas a la hora de dar clase (17%) y acoso (16%) son los principales conflictos con los que se enfrentan los docentes en su día a día. Sobre todo, en secundaria. Algo más de 2.000 docentes (2.004) acudieron el curso pasado (2024-24) al Defensor del Profesor, un servicio de atención puesto en marcha por el sindicato de enseñanza Anpe para pedir información, asesoramiento o apoyo tras vivir algún tipo de enfrentamiento con el alumnado o su familia. Presentado esta mañana en Madrid, el estudio incorpora este año un nuevo indicador, el de tranquilidad, con el que solo se identifican un 4,4% de los docentes.

"El malestar emocional se ha convertido en un fenómeno estructural del sistema educativo" — Teresa Hernández, coordinadora estatal del Defensor del Profesor

El número de llamadas al Defensor ha bajado un 4,6% en un año (2.004 frente a 2.101). Sin embargo, los problemas con los alumnos crecen levemente dado que han pasado de ser el 41,3% del total al 42,6%. Lo mismo sucede con las pugnas con los familiares de los estudiantes, que el curso anterior representaban el 33,9% del total y ahora suponen el 34,4%.

A medida que mayor es la experiencia, mayor el número de problemas que reportan los docentes. El estudia revela que la situación en las aulas es una olla a presión. Más de siete de cada diez profesionales de la enseñanza que se han puesto en contacto con el servicio de ayuda de Anpe (71,3%) aseguran que tienen ansiedad (no necesariamente implica un diagnóstico médico sino una percepción personal, que se da, sobre todo, en los docentes de primaria) y casi el 12% manifiestan síntomas de depresión (especialmente, los de secundaria). El 17% admite que ha necesitado ir al médico y que actualmente están de baja. Solo el 4% de los docentes se sienten identificados con el término tranquilidad.

“El malestar emocional se ha convertido en un fenómeno estructural del sistema educativo", explica la coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández. “Nos encontramos con algunos profesores atrapados en una espiral de exigencias, desmotivación y tareas burocráticas que les impiden centrarse en lo esencial: enseñar. La percepción de falta de apoyo institucional ante ello es un detonante claro de estrés y frustración”, añade.

Asesoramiento

La mayoría de los profesionales que se pusieron en contacto con el Defensor del Profesor (85%) lo hicieron para pedir asesoramiento, un 63% solicitó apoyo y más de la mitad (56%), asesoramiento sobre legislación. En el 11% de las actuaciones reportadas hubo presencia de la Inspección Educativa.

Los principales problemas que esgrimen los docentes son las faltas de respeto, las falsas acusaciones, los inconvenientes para dar clase y el acoso. Las amenazas han bajado respecto al año anterior (10% frente a 12%) pero aumenta la presión para subir las notas (del 6% al 8%). El informe revela que son las familias las que más presionan para las calificaciones.

La responsable del servicio de Anpe concluye que los casos atendidos son cada vez más complejos porque confluyen factores de muy diversa índole, como el síndrome de 'burnout' o del profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento del alumnado con necesidades educativas especiales, la incertidumbre ante el futuro profesional del profesorado interino, la excesiva carga lectiva o la escasez de personal docente y no docente.