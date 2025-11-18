Muere Julio Fernández, fundador de Filmax

Pionero en la industria cinematográfica gallega y española, el productor, fudandor y presidente de Filmax Entertainment, Julio Fernández Rodríguez, ha fallecido este martes en Miami a sus 78 años de edad.

Natural de A Fonsagrada (Lugo), Julio Fernández fue uno de los referentes e impulsores de la industria del audiovisual tanto a nivel autonómico como nacional con un proyecto iniciado en Galicia, cuyas producciones le valieron varias estatuillas de los Goya en numerosas ocasiones.

En el año 2007, tras lograr el cuarto Goya de Filmax por la producción del momento, "Pérez, el ratoncito de tus sueños", Julio Fernández aseguraba a FARO en una entrevista que "es algo que de alguna manera te confirma que vas por el buen camino y que todo el esfuerzo personal, de equipo y económico ha merecido la pena. Pero por otra parte también confirma un proyecto iniciado en Galicia, que pocos años antes era difícil de creer". Asimismo, a raíz del reconocimiento nacional a la que fue una de las películas más taquilleras en España en aquella época, el productor señalaba entonces que "lo más importante es que el Goya nos permite seguir trabajando para que los estudios de Santiago se conviertan en un referente en Europa".

Fue por su afición al cine, precisamente, que Julio Fernández se inició en el mundo del audiovisual y lo hizo a través de la creación de Filmax, una empresa para adquirir derechos de películas. Sin embargo, pronto orientó la compañía hacia la producción de filmes, primero participando y, más tarde, asumiendo el rol de productor, hasta que a finales de los 90 creó Filmax Castelao Productions, una productora de cine de ficción y de animación. Asimismo, también impulsó la animación con la creación de una factoría 3D en Santiago de Compostela, Bren Entertainment.

Con una prolífica trayectoria en la industria cinematográfica, Julio Fernández Rodríguez llegó a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como consejero de la directiva de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), patrono de la fundación privada Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña o presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña. En el año 2002 fue condecorado por la Xunta de Galicia con la Medalla Castelao y, más recientemente, en el año 2017, en reconocimiento a su trayectoria como productor de películas tan exitosas como "The Way", "Transsiberian", la saga "[•REC]", así como a su apoyo a la industria de la ciudad de Miami, Julio Fernández recibió las Llaves de la Ciudad de Miami.