Bimba y Palomo viralizan el diseño de varios universitarios gallegos

La diseñadora emergente gallega –de A Coruña– Andrea San Miguel es la imagen de la felicidad estos días. No es para menos. Un diseño suyo está siendo promocionado a nivel mundial a través de la web de la empresa viguesa Bimba y Lola así como de los canales de Palomo Spain. Andrea es una de las 15 estudiantes de la Escola Superior de Deseño de Moda de Galicia (Esdemga), de la Universidade de Vigo, seleccionadas para participar en un proyecto con ambas marcas.

«El año pasado desde Bimba y Lola nos comentaron que llevaban tiempo dándole vueltas a un proyecto especial. Para dar por finalizada la colaboración de Bimba con Palomo pensaron en que parte del alumnado del Máster en Deseño Creativo e Moda partiese de unas prendas o accesorios para darles una nueva vida en una iniciativa de upcycling, de rediseño», explica Patricia Dopico, una de las profesoras responsables del proyecto en Esdemga.

Estudiantes de Esdemga en el proyecto de la facultad con Bimba y Lola con Palomo Spain. / Bimba y Lola

Tras enviar los estudiantes un portfolio, seleccionaron a 15. Bimba y Lola más Palomo realizaron una selección de prendas y objetos que podrían servir para el trabajo que tuvo dos sesiones presenciales –con Alejandro Palomo y el equipo de Bimba y Lola–.

«Hubo alumnado que intervino las prendas con serigrafía; otro desmontó una chaqueta para montarla de otra manera; una tomó un abrigo de largo y cortó una parte y un tercero reutilizó esa porción para otra prenda; otros desmontaron una prenda de punto para reutilizar partes con flores para otras apuestas. Fue muy enriquecedor», subraya Dopico.

Las propuestas de los diseñadores gallegos ya se pueden ver en la página web de Bimba y Lola donde muestran retazos del trabajo que realizaron para confeccionar las prendas y accesorios, así como el resultado final que es espectacular. No obstante, no están en venta.

«Esta oportunidad es algo que muchos ni pensábamos tener. Colaborar con Bimba y Lola en un proyecto así y trabajar con Alejandro (Palomo Spain) es algo que no esperábamos ninguno. Ser seleccionada para formar parte de esto es increíble», señala Andrea San Miguel.

«Todos mis compañeros y yo lo estamos viendo en redes y no nos lo acabamos de creer. El equipo de esta empresa y de Palomo nos hicieron sentir super a gusto. Las charlas con los diseñadores... siempre desde el cariño», resalta Andrea.

En su caso, tomó una chaqueta negra de la colección de Bimba y Lola más Palomo (BimbayPalomo) plasmando en ella una estampación generada por ella y que remite a las camisas, con sus rayas. Por detrás lleva la camisa de rayas en la espalda donde muestras flores, tratadas con pintura negra que fueron cosidas para quedar encapsuladas.

En su caso el «aprendizaje ha sido enorme. Sin este proyecto, seguramente no habría conseguido hacer algunas de las prendas para mi trabajo de fin de máster (TFM)».

Diseño de San Miguel para el proyecto de Esdemga con Bimba y Lola y Palomo Spain. / Bimba y Lola

Otro participante ha sido el diseñador andaluz Álvaro Tineo, Álvaro Brea en redes. «Me ha gustado mucho el valor que le han dado a nuestra creatividad. Nos han dado mucha libertad para hacer nuestra prenda. Destaco el reciclaje. Es una iniciativa muy bonita reinterpretar prendas de colecciones pasadas para darles una segunda vida», detalla un joven que ilustró con lunares un bolso y que formó un vestido-corsé.

Diseño de Brea para Bimba y Lola y Palomo Spain / Bimba y Lola

Los estilismos, que fueron presentados en el showroom de Palomo Spain en Madrid la pasada semana se mostrarán a partir de hoy en el Museo de Pontevedra.

La creatividad del alumnado de Esdemga a mayores se podrá ver este viernes en Pontevedra a partir de las ocho de la tarde en «Debut», el desfile con los trabajos de final de máster. Aún quedan entradas a cinco euros. En él, se verá el trabajo de Andrea San Miguel, su colección de final de máster. Como jurado, se encontrará, entre otros, el propio Palomo.

Bajo el título de «Ecos de Odil» parte de la figura de Sylvia Plath. «Me inspiré en ella, en la contradicción de su escritura, de cómo trabaja en el interior y exterior, lo que se deja ver y lo que se esconde. Es algo que yo apliqué al proyecto de Bimba y Paloma plasmándolo en la chaqueta. Muestro lo que se oculta en la prenda para revelarlo», añade.