El periodista de FARO Jorge Garnelo, finalista en los VII Premios de Periodismo de Cepesca

El periodista de FARO Jorge Garnelo, especializado en información económica y marítima, ha sido seleccionado como finalista en los VII Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). Su reportaje «Larga vida a la gente del mar», publicado el 17 de marzo de 2024, figura entre los tres trabajos nominados al Premio Amador Suárez al Mejor Artículo del Sector Pesquero Español.

El reportaje nominado retrata el relevo generacional en la pesca gallega a través de la historia de la familia Otero, de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa). El texto sigue a Yago Otero, un joven de 18 años que se prepara para salir a faenar junto a su padre en un pesquero recién construido y bautizado Noliko, en homenaje a su abuelo Manuel, histórico marinero que empezó a trabajar en el mar con solo 9 años. La pieza combina memoria familiar, tradición y actualidad del sector para mostrar cómo la pasión por la pesca logra mantenerse viva incluso en un contexto de dificultades económicas, pérdida de flota y menor atractivo profesional.

Yago (i.), Manuel (c.) y Manolo (d.), las tres generaciones de pescadores de la familia Otero, en O Berbés. / Marta G. Brea

La entrega de premios tendrá lugar el próximo martes 25 de noviembre a las 17.30 horas en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (P.º de la Infanta Isabel, 1, Madrid), en un acto que contará con la asistencia de Isabel Artime, secretaria general de Pesca.

En su séptima edición, estos galardones reconocen los mejores trabajos periodísticos sobre el sector pesquero español, la sostenibilidad y la labor de los medios comprometidos con la divulgación de estas realidades. Tras la ceremonia, los asistentes podrán degustar productos pesqueros ofrecidos por los asociados de Cepesca.

FARO repite

Hace tres años, el diario decano de la prensa nacional ya fue distinguido en los V Premios Periodismo y Sector Pesquero Español, otorgado por la patronal de la industria en la categoría de Medios de Comunicación.

Lara Graña recoge el premio para FARO de manos del ministro Planas (2022). / FdV

Faro de Vigo fue reconocido por su Mejor Labor de Difusión del Sector Pesquero Español, un galardón entregado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y recogido por la redactora jefa Lara Graña, que también fue premiada de manera individual en 2019. en la categoría de Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero Español por el trabajo publicado en FARO, bajo el título: «China eclosiona en caladeros históricos de la flota gallega y pesca un 800% más en 5 años». Cepesca también reconoció al periodista del rotativo de Chapela Adrián Amoedo, que firmó la entrevista realizada al científico Ray Hilborn, sobre la importancia de las artes de pesca de arrastre, con la distinción de finalista.