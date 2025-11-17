La mujer hallada muerta junto a su marido en Madrid recibió cincuenta puñaladas

La autopsia a los cuerpos de la pareja hallada muerta el sábado en Alpedrete (Madrid) confirma que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que murió antes que su marido. Fuentes próximas a la investigación precisan que el marido, y presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos y sufría depresión. Al parecer, tras apuñalar a su mujer, el hombre, que ya había presentado conductas autolíticas, se suicidó. El hijo de la pareja, que encontró los cadáveres, declaró ante la Guardia Civil que nada hacía prever del comportamiento de sus padres este desenlace.

La Guardia Civil considera que se trata de un caso de violencia machista, aunque no había denuncias previas ni se encontraban en el sistema de seguimiento VioGén.