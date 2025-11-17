La donación de empresas gallegas vacuna a 232.000 niños africanos

La Fundación «la Caixa», junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa desde el año 2008 en Galicia la Alianza para la Vacunación Infantil. Esta iniciativa ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 232.804 niños en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas.

Conseguirlo ha sido posible gracias a las aportaciones de la Fundación «la Caixa», las donaciones realizadas por 143 empresas de Galicia y a las aportaciones de ciudadanos solidarios.

Desde la Fundación «la Caixa» explican que «a través de la fórmula matching fund, todas las donaciones recibidas se multiplican por cuatro. Así, con la fórmula 1 = 4, por cada euro donado, nosotros añadimos otro euro y la Fundación Gates agrega dos euros más».

Las aportaciones que proceden del conjunto de España han permitido elevar la cifra a los 11,7 millones de niños vacunados en el continente africano.

En los últimos seis años, estos fondos conseguidos por la Fundación «la Caixa» han permitido financiar el 100 % del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25 % en Etiopía durante 2021 y 2022.

En 2025, la Fundación «la Caixa», primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, ha renovado su compromiso con la asociación con la que lleva 17 años de acuerdos. La iniciativa recibe donaciones de empresas y se extiende también a clientes de CaixaBank, como una iniciativa de filantropía en la lucha contra la mortalidad infantil.

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, Unicef, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación Gates, y otros socios del sector privado, entre los que se encuentra la Fundación «la Caixa».

Desde sus inicios en el año 2000, en su misión ha sido la de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de epidemias y pandemias. Para ello, ha ayudado a vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países, evitando así 20,6 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2024.