Al Di Meola asombra y conmueve en Vigo

«Creo que nunca había tocado aquí, nunca olvidaré Vigo». Con estas palabras se despidió ayer Al Di Meola del público que abarrotó el Teatro Afundación en el último de los conciertos del O Gozo Festival Xacobeo. Dijo también que firmaría autógrafos después de «meter las manos en un cubo de hielo». Tal fue la intensidad interpretativa de este prestidigitador de las seis cuerdas, célebre por la prodigiosa velocidad con la que recorre con sus dedos el diapasón de su guitarra, no con exhibicionismo circense, sino poniendo siempre su técnica depurada al servicio de la expresividad y el lirismo. Anoche demostró que mantiene su capacidad para asombrar y conmover, y que los 71 años de su documento de identidad son solo un número.

Parte del público que anoche llenó el Teatro Afundación. | Pablo H. Gamarra

El guitarrista de Nueva Jersey, gran maestro del jazz-fusión, sí había tocado en el mismo teatro, el entonces Caixanova, hace un cuarto de siglo, el 23 de octubre de 2000. Y actuó en el Café Latino de Ourense en 2001, hace 24 años. Precisamente «Twentyfour», «veinticuatro», es el título del álbum que le trajo ayer a Vigo, y del que interpretó piezas como «Fandango», «Immeasurable Part 3» o «Eden», aunque importaba mucho menos su repertorio reciente que su legado de gran maestro.

En formato trío, con el italiano Peo Alfonsi a la guitarra y el madrileño Sergio Martínez a la percusión, ambos fabulosos, Di Meola tocó guitarras españolas y acústicas con cuerdas de nailon, acompañadas a veces de efectos armonizados (de sintetizador o guitarra eléctrica) que él mismo accionaba con una vieja pedalera digital de los años ochenta. En esta gira, Di Meola cuenta en breves alocuciones, sin romper el ritmo del concierto, la historia detrás de la mayoría de los temas, y así lo hizo ayer, en su idioma, el inglés.

El espectáculo lo completaba una enorme pantalla en la que se proyectaban imágenes relativas a las piezas musicales. En «Ballad of a broken heart» se mostraron fotos de Di Meola desde que era niño, de su etapa en el supergrupo de jazz fusión Return to Forever, con Chick Corea y Stanley Clarke; e instantáneas añejas con John McLaughlin, Eddie Van Halen, Santana, George Martin, Frank Zappa, Brian May, Jimmy Page, Luciano Pavarotti, George Benson, David Crosby, Steve Vai y hasta con los protagonistas de la película «Uno de los nuestros».

Y es que Al Di Meola es uno de los nuestros, por haber llevado la guitarra española y la música iberoamericana a lo más alto, junto a sus amigos, ambos ya fallecidos, Chick Corea y Paco de Lucía, del que contó que con 19 años compró sus discos en un Corte Inglés de Madrid, que le impresionaron hondamente cuando los escuchó, y que cuando años después llamó al genio algecireño a grabar con él en los estudios Electric Ladyland de Nueva York, un amigo de Paco, que estaba muy nervioso, le dijo que el guitarrista andaluz solo podía actuar «con hierba», y fueron a buscarla, una misión no muy complicada en Greenwich Village en los años 70. Así introdujo «Mediterranean Sundance», el dúo con Paco de aquel álbum («Elegant Gypsy», 1977), y el bis que cerró un concierto lleno de joyas, como una versión de «Manhã de Carnaval», de Luiz Bonfá, que no estaba en el repertorio acordado, así como dos versiones de los Beatles: «In my life» y «Because».

Otra noche histórica para los amantes del jazz, que podrán decir «yo vi a Al Di Meola», aunque sus ojos no fueron tan rápidos como para captar por completo los veloces dedos del genio italoamericano.

Repertorio del concierto:

“Vizzini”

“Fandango”

“Turquoise”

“Ballad”

“In My Life” (Lennon/McCartney)

"Because" (Lennon/McCartney)

“Ava's Dance In The Moonlight”

“Cafe 1930” (Astor Piazzolla)

“Immeasurable Part 3”

“Milonga Noctiva”

“Azzura”

"Manhã de Carnaval" (Luiz Bonfá)

“Eden”

“Double Concerto”

“Mediterranean Sundance”