La Conferencia Episcopal española insinúa que la renuncia del obispo de Cádiz puede ser aceptada "próximamente"

La renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, investigado por agresión sexual, podría ser aceptada "próximamente", según ha sugerido este lunes Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La información ha sido proporcionada "no por el Santo Padre, sino en otro ámbito", y no se ha precisado ni la fecha ni el modo, ha añadido el prelado español.

Argüello se ha expresado de esta manera al finalizar el primer encuentro entre León XIV y los nueve obispos españoles que este lunes viajaron a Roma para reunirse con el nuevo Papa, un encuentro se ha celebrado en el Vaticano y que ha tenido una hora de duración.

"La situación del obispo de Cádiz se encuentra en una fase de investigación abierta. En esta fase, mantenemos dos derechos: el derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia. Eso ha de resolverse a través de un procedimiento y, en este momento, dicho procedimiento lleva 15 días abierto", ha agregado el prelado español, al explicar que el Papa ya estaba informado del caso.

En cualquier caso, Argüello también ha defendido que los procesos "en general son casi siempre lentos", porque son "garantistas". "Nosotros creemos en el Estado de derecho", ha añadido el prelado, al recordar que la Iglesia española ha puesto en marcha hace ya más de un año "un sistema de reparación que incluye a víctimas cuyos casos estén prescritos [por la vía civil] o cuyos acusados hayan fallecido".

"Este camino es el que está abierto y hemos recibido la confirmación de este camino por parte de la Santa Sede. [Hay] centenares de oficinas abiertas en toda España, en todas las diócesis; [en un reciente reunión], ha estado presente la Comisión encargada de la Tutela de Menores, y su informe ha sido positivo", ha concluido.