Claudia se retira pero los termómetros se hunden a partir de mañana

Tras varias semanas de temperaturas anómalamente altas para esta época del año y una gran cantidad de precipitaciones de lluvia por la borrasca Claudia, el tiempo finalmente dará un giro brusco. Aunque Claudia ya había introducido inestabilidad con lluvias intensas y rachas de viento en el oeste peninsular, el verdadero cambio llegará a partir de mañana, martes, cuando una masa de aire frío provocará un desplome generalizado de los termómetros, con valores incluso por debajo de la media.

Tras varios días de lluvias intensas, con acumulados de más de 200 litros en amplias zonas de de España, la borrasca Claudia comenzó a retirarse ayer y deja paso a una masa de aire «muy fría» procedente de latitudes altas, que dejará temperaturas bajas para la época, propias del invierno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso térmico acusado, especialmente en las zonas expuestas al viento del norte, donde se registrarán heladas de madrugada en amplias áreas del interior y máximas en torno a los 10 grados. En la costa y los archipiélagos el ambiente será algo más templado, aunque igualmente más frío de lo habitual.

Meteogalicia prevé para el día de hoy, lunes, una temperatura mínima de 11 grados centígrados en Vigo, y de 8 para el martes y el miércoles. El frío será más acusado en el interior, y en la capital provincial de Ourense los termómetros caerán a 5 grados de mínima pasado mañana.

La ciudad gallega con temperaturas más gélidas será Lugo, donde hoy se esperan 6º C de mínima y el martes y miércoles, 3º C.