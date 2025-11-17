De la escena a la pluma: los vigueses hacen cola para conocer al Maxi Iglesias escritor

Eligió el día del encendido de las 12 millones de luces leds para visitar Vigo. A tan solo unos metros del centro neurálgico de este evento navideño, y unas horas antes, Maxi Iglesias (Madrid, 1991) convocó a sus lectores en La Casa del Libro, este pasado sábado a mediodía.

Y es que, dos décadas después de saltar a la fama con su papel de Cabano en la serie 'Física o Química', el actor -y ahora también escritor- ha saltado de la escena a la pluma con la creación de su primera novela, 'Horizonte artificial', que como reseña Editorial Roca, se trata de «un intrigante y vertiginoso thriller con una adictiva trama que se adentra el complejo mundo empresarial, el éxito de la mujer en un ámbito masculino, las luchas de poder y los traumas personales».

Maxi Iglesias, durante la presentación de su primer libro en Vigo. / Penguin Random House

Una larga cola de seguidores y entusiastas de su trabajo se congregaron en la librería viguesa para lograr la firma del primerizo autor que ha logrado sacar tiempo de su compromisos actorales para escribir esta historia, en la que deja de ser el protagonista de las tramas de otros, para crear un universo literario de su puño y letra.

Actor, modelo, piloto y ahora escritor

Maxi Iglesias lleva 20 años interpretando personajes en cine, teatro y televisión. A lo largo de estas dos décadas ha participado en casi 50 proyectos, rodando en siete países diferentes y en las tablas del Festival de Teatro de Mérida, variando de género y registro a cada momento. Además de interpretar a Cabano en la famosa serie juvenil de Antena 3 y en la segunda entrega,Física o Química. El Reencuentro (2020 - 2021), también fue Ángel en Los Protegidos (2010), Max en la serie Velvet (2014), Ovni en la serie de Netflix Ingobernable (2017-2018) o Víctor en la producción de la misma plataforma Valeria (2020-2023).

Cartel promocional de 'Física y Quimica: el reencuentro'. / EP

Su evidente buen físico también le ha llevado a realizar incursiones como modelo, una faceta a la que últimamente se ha unido la de piloto, licencia que se sacó completando más de 50 horas de vuelo en una avioneta tipo Cessna en Cuatro Vientos, que abordó para describir con propiedad los pasajes de la novela que se desarrollan en un jet privado.

Desde O Grove

Lo cierto es que Maxi Iglesias aprovechó el rodaje de la segunda entrega de Punto Nemo, que el equipo de la serie lleva a cabo estas semanas en O Grove, para acercarse a la ciudad olívica. El año pasado, la firma compostelana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Filmes filmaron en San Vicente de O Grove esta producción, estrenada hace siete meses en la plataforma Prime Vídeo.

Un momento del rodaje de "Punto Nemo" en O Grove. / FDV

Ahora, la costa atlántica de la península meca asiste a la grabación de la segunda temporada, de cuatro capítulos y otra vez con en el entorno de Con Negro, la batería militar de Puerto Cuaces y las playas y calas grovenses jugando un papel protagonista. Punto Nemo 2 está dirigida por Álex Rodrigo y protagonizada por Óscar Jaenada (Máximo), Maxi Iglesias (Jota) y Nawja Nimri (Juana).