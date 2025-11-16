Los últimos cristianos de Tierra Santa piden ayuda a Santiago

La pequeña aldea de Taybeh es un microcosmos perfecto de la agonía de los cristianos en Tierra Santa. No solo es el último pueblo totalmente cristiano de Cisjordania, también sufre un ciclo de violencia sin precedentes que los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén han definido como "dirigida y repetida”. Ataques a casas, intentos de quemas de iglesias, robo de tierras y maquinaria, campos incendiados... El éxodo ha sido la única opción para muchos. Tras este declive por la emigración, acelerado por el aumento de los ataques desde 2023, hoy quedan 1.300 cristianos palestinos en Taybeh. Otros 15.000 viven en la diáspora.

Los atacantes son grupos de colonos israelíes, los llamados Jóvenes de las Colinas, extremistas religiosos que se instalan con sus caravanas -y su ganado- en los alrededores del pueblo. Ya hay cuatro colonias en el este y oeste de esta aldea cargada de simbología, porque Jesús se refugió con sus discípulos en Taybeh (la antigua Efraín del Evangelio de Juan) antes de La Pasión. Solo entre julio y agosto hubo cuatro ataques, incluido un incendio provocado junto al cementerio y la iglesia bizantina de San Jorge, del sigo V.

Israeli settlers attack the Christian town of Taybeh, West Bank, setting Palestinian properties and vehicles on fire.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/AorBZcZGdl pic.twitter.com/sI4dmYYsuF — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 31, 2025

"Hay varias fases en la colonización. La primera es cuando toman las colinas, en la segunda destruyen nuestros cultivos. La última, la más peligrosa, consiste en quemar las casas y propiedades. El objetivo final es matarnos o asustarnos para que nos vayamos". Ante un reducido grupo de periodistas reunidos en torno a una mesa, Bashar Fawadleh, sacerdote palestino y párroco de Taybeh, explica el contexto de la lenta extinción de su pueblo. Este viernes visitó Santiago como representante de los cristianos palestinos para reunirse con el arzobispo, monseñor Francisco José Prieto Fernández. Su objetivo: pedir un hermanamiento entre su iglesia y la de Compostela y "contar la verdad" sobre la violencia que sufre su comunidad en un conflicto "que no es religioso, sino por la tierra". Porque la de Taybeh es una tierra rica y fértil: 24.000 hectáreas repletas de campos de olivos.

La colonización que poco a poco vacía este pueblo se repite por toda Cisjordania, pero el éxodo de los habitantes de Taybeh refleja con nitidez la situación de los cristianos en Tierra Santa. En 1948, eran alrededor de un 10% de la población; en la actualidad no pasan del 1%. Belén es un caso simbólico: la población cristiana ha pasado del 85% en 1950 a menos del 10%. En Gaza, antes que Hamás tomara el poder en 2007, había unos 3.000 cristianos. Ahora no pasan de 800 y 44 han muerto en los bombardeos.

"Perdemos muchísima población, las cifras de los que se han marchado son enormes. Perdemos nuestra esencia. No vengo a Santiago a hablar contra un pueblo en concreto, hablo contra una mentalidad que defiende que 'en Cisjordania no vivirá nadie salvo el pueblo judío'. Estos extremistas nos atacan para llegar a cumplir su sueño del gran Israel", explica Fawadleh.

Los colonos y la apropiación de tierras Mientras el foco del mundo estaba sobre Gaza, grupos de colonos extremistas han intensificado una campaña de acoso y apropiación de tierras en Cisjordania sin precedentes y cada vez más efectiva. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha contabilizado más de 1.000 ataques hasta agosto de este año en una violencia que afecta a todos los palestinos, independientemente de su religión.

También denuncia el acoso a los cristianos en Jerusalén, que ya existía en el pasado pero "no con la fuerza que ha cobrado ahora por el cambio político en Israel, por el extremismo de su Gobierno". En últimos años se ha documentado un aumento de agresiones y acoso a cristianos, sobre todo en la Ciudad Vieja y alrededores. Los patriarcas de las Iglesias de Jerusalén llevan tiempo alertando de que “grupos radicales israelíes” intentan expulsar a los cristianos y apropiarse de sus propiedades. También han pedido protección internacional para los lugares santos.

Bashar, entre risas, recuerda cuando un grupo de jóvenes de Taybeh hicieron el Camino en 2023: "Dicen que fue la primera vez que experimentaron algo tan maravilloso. Muchos lloraron de emoción al llegar aquí". Él no ha tenido la oportunidad. Nació en 1987, año de la primera Intifada palestina. Entró en el seminario en el 2000, fecha de la segunda Intifada. Y fue ordenado sacerdote el día que las tropas israelíes entraron en Ramallah. "Mi vida está construida en el dolor pero está amasada en la esperanza. A eso vengo aquí. A transmitir nuestro sufrimiento y esperanza", dice.