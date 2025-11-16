Talento juvenil con impacto social

Cerca de 200 proyectos —diez de ellos gallegos— han participado en las tres ediciones de X Talent Challenge de Fundación ONCE, un concurso que invita a jóvenes de 14 a 21 años, con y sin discapacidad, a crear iniciativas que generen un impacto positivo en su entorno, potenciando habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo y la digitalización, siempre con la inclusión como eje central.

La asociación juvenil Imaxina e Axuda, parte del ecosistema de colectivos del Centro Juvenil La Estación de A Estrada, atesora dos de los tres reconocimientos que tiene Galicia en este concurso. Ganó la segunda edición con su proyecto «Ponte las gafas» y en la tercera quedó entre los 25 finalistas con «Unión lúdica». En esta convocatoria, el equipo La Estación de la asociación Ocionautas, también del centro estradense, destacó como finalista con su propuesta «Juventud productiva».

El Centro Juvenil la Estación, creado por Alonso de la Cantera y Annie Sánchez, fundadores también de la asociación Ocionautas, lleva una década impulsando la creatividad y el compromiso social de la juventud desde la antigua estación de autobuses —origen de su nombre—, y se ha consolidado como un verdadero semillero de talento y participación juvenil.

Laura Piso, presidenta de Imaxina e Axuda, entró en contacto con la Estación «por curiosidad», afirma, y allí dio sus primeros pasos en el asociacionismo, que ahora define su faceta profesional, ya que tras completar un ciclo de Integración Social, ahora cursa primer curso de Educación Social, con una vocación clara hacia el trabajo con personas y comunidades. «El asociacionismo y el voluntariado me han aportado muchísimo. Además de definir mi vocación profesional en el ámbito social, me han permitido rodearme de personas abiertas de mente y me han dado experiencia en gestión de proyectos y trato con el público», afirma.

Atraída por el skate, empezó a acercarse al skate park de la Estación, sin imaginar que poco a poco se sumergiría en el mundo del asociacionismo de la mano de los padres de este espacio juvenil, De la Cantera y Sánchez.

Jóvenes del Centro La Estación, en una actividad medioambiental. / FDV

Una de sus primeras experiencias fue, curiosamente, con las partidas de armas Nerf que se organizaban los fines de semana. Junto a unos amigos, decidió crear una asociación de Nerf. Aunque nunca llegó a formalizarse oficialmente, este primer proyecto le permitió aprender cómo funcionaba la gestión asociativa.

«Ponte las gafas», el proyecto con el que Imaxina e Axuda obtuvo el primer premio en la segunda edición de X Talento Challenge, pone en valor las relaciones intergeneracionales mediante la realización de una terapia inmersiva de realidad virtual para personas mayores, especialmente con alzhéimer o movilidad reducida. «Con las gafas de realidad virtual, los participantes pueden ‘viajar’ y estimular su memoria sin moverse del lugar», explica Piso. La iniciativa recibió una acogida muy positiva por parte de las residencias y se presentó en la Volunfair de Madrid, la feria de voluntariado más importante de España, y realizó una gira por Andalucía.

Al año siguiente, presentó «Unión lúdica», un proyecto centrado en la creación de espacios de videojuegos accesibles, con mandos adaptados para niños con TEA o movilidad reducida. Piso explica que esta iniciativa buscaba fomentar la inclusión en un ámbito donde la accesibilidad aún es escasa.

Imaxina e Axuda no se presentará a los próximos X Talento Challenge porque sus miembros exceden la edad límite, aunque siguen inmersos en otros proyectos, como un curso Erasmus Plus sobre deporte inclusivo.

Serán otros colectivos de La Estación los que tomen el relevo. El centro cuenta con cinco grupos juveniles, algunos informales y otros constituidos oficialmente como asociaciones. En total, participan unos 60 jóvenes de entre 13 y 27 años, desarrollando proyectos que van desde skate y videojuegos inclusivos hasta actividades de voluntariado. Una de las peculiaridades de este centro es que es un espacio construido y gestionado por los propios jóvenes. Este enfoque fomenta la autonomía, el trabajo en equipo y la responsabilidad, generando un verdadero sentido de pertenencia.

«Los jóvenes aquí no son solo participantes, sino líderes de sus actividades. Son ellos quienes deciden qué proyectos quieren desarrollar con el apoyo del centro», afirma Annie Sánchez, cofundadora de este espacio y coordinadora de proyectos en Ocionautas.

La Estación destaca también por su modelo de integración. Jóvenes con distintas capacidades trabajan al mismo nivel que sus compañeros, participando en todas las actividades y ocupando roles de liderazgo. Mario, uno de los líderes del centro, tiene autismo y tiene las mismas responsabilidades que cualquier otro joven. «El objetivo final es educar en valores a los jóvenes y empoderarlos para que, cuando sean adultos, puedan aportar a la sociedad», asegura.

El proyecto «Juventud productiva», de Ocionautas, fue uno de los finalistas de la anterior edición del concurso de la ONCE. Esta iniciativa combina educación, integración y creatividad. Originalmente concebido como un manual metodológico, se transformó con la ayuda de los tutores de X Talento Challenge en la campaña «Pasaporte Ocionautas», en la que los jóvenes participan en actividades y acumulan sellos para acceder a programas y premios.

Ana Juviño Portavoz de X Talento Challenge «La inclusión aporta un gran valor formativo»

Ana Juviño / FDV

Fundación ONCE lanza la cuarta edición de X Talento Challenge, un concurso dirigido a jóvenes que promueve el desarrollo de proyectos de carácter social. El jurado concederá dos premios dotados con 5.000 euros cada uno para desarrollar las propuestas ganadoras, además de tres menciones especiales. El plazo de presentación de proyectos está abierto hasta el 16 de enero de 2026 en www.portalentochallenge.es.

—¿Cómo nace X Talento Challenge?

—Nace de la misión de Fundación ONCE de promover la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente a través de formación y empleo. Como los jóvenes tienen una de las tasas de empleo más bajas, creamos un programa atractivo para ellos en formato concurso. En equipos inclusivos (con jóvenes con y sin discapacidad), desarrollan proyectos y competencias, y quienes no conviven con la discapacidad descubren que sus compañeros aportan al proyecto en igualdad, cada uno desde sus capacidades.

—¿Qué competencias y valores aporta?

—Nuestro objetivo es impulsar competencias del siglo XXI: digitalización, talento, liderazgo, emprendimiento, finanzas, creatividad y toma de decisiones, útiles para su futuro académico y profesional.En cuanto a valores, destaca la inclusión: aprenden a trabajar en equipo, reconocer las capacidades de cada miembro y afrontar retos juntos. La inclusión aporta un gran valor formativo.

—¿Qué papel juegan las empresas en el proyecto?

—Colaboramos con voluntarios de empresas asociadas que, aunque llegan por voluntariado corporativo, terminan obteniendo valiosos aprendizajes sobre cómo desarrollar proyectos reales en equipos inclusivos.

—¿Cuál es el impacto social?

—La mayoría de los equipos presenta proyectos locales con gran impacto. Un ejemplo es el proyecto de terapia inmersiva en realidad virtual para mayores de Imaxina e Axuda. Cada año crece la participación en el concurso, pero sobre todo mejora la calidad: muchos equipos repiten y evolucionan, y aumentan las propuestas tecnológicas y más elaboradas.