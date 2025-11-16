«Los sordos no podemos disfrutar del cine en España»
mar m.
Miguel Dorado es el coordinador del área de accesibilidad de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).
Las personas sordas no tienen acceso al cine en España.
Efectivamente, a día de hoy en España las personas sordas no podemos disfrutar del cine. No se programan sesiones accesibles en lengua de signos y apenas se realizan proyecciones subtituladas, y las que se hacen, son porque se trata de películas extranjeras en versión original. En las plataformas audiovisuales sí que podemos encontrar algunos contenidos en lengua de signos, pero todavía son pocos.
¿Cuál sería el modelo idóneo?
Que se organicen de forma periódica pases accesibles en las salas de cine sería un primer paso importante. En una misma sesión se podrían incluir sin problema lengua de signos, subtitulado e incluso audiodescripción para personas ciegas. Lo perfecto para nosotros sería poder disfrutar de los contenidos directamente en lengua de signos, con actores o actrices signantes, pero constituimos una minoría lingüística.
¿Falta concienciación o es un problema de dinero?
Principalmente falta concienciación; la accesibilidad no supone grandes costes. Muchas productoras desconocen este ámbito e incluso podemos encontrar actitudes contrarias a ella. La enfocan como una molestia o un trámite a cumplir. Falta en muchos casos una comprensión de la importancia que tiene para nosotros no quedarnos excluidos del ocio y el entretenimiento.
