Fundación ONCE lanza la cuarta edición de X Talento Challenge, un concurso dirigido a jóvenes que promueve el desarrollo de proyectos de carácter social. El jurado concederá dos premios dotados con 5.000 euros cada uno para desarrollar las propuestas ganadoras, además de tres menciones especiales. El plazo de presentación de proyectos está abierto hasta el 16 de enero de 2026 en www.portalentochallenge.es.

¿Cómo nace X Talento Challenge?

Nace de la misión de Fundación ONCE de promover la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente a través de formación y empleo. Como los jóvenes tienen una de las tasas de empleo más bajas, creamos un programa atractivo para ellos en formato concurso. En equipos inclusivos (con jóvenes con y sin discapacidad), desarrollan proyectos y competencias, y quienes no conviven con la discapacidad descubren que sus compañeros aportan al proyecto en igualdad, cada uno desde sus capacidades.

¿Qué competencias y valores aporta?

Nuestro objetivo es impulsar competencias del siglo XXI: digitalización, talento, liderazgo, emprendimiento, finanzas, creatividad y toma de decisiones, útiles para su futuro académico y profesional. En cuanto a valores, destaca la inclusión: aprenden a trabajar en equipo, reconocer las capacidades de cada miembro y afrontar retos juntos. La inclusión aporta un gran valor formativo.

¿Qué papel juegan las empresas en el proyecto?

Colaboramos con voluntarios de empresas asociadas que, aunque llegan por voluntariado corporativo, terminan obteniendo valiosos aprendizajes sobre cómo desarrollar proyectos reales en equipos inclusivos.

¿Cuál es el impacto social?

La mayoría de los equipos presenta proyectos locales con gran impacto. Un ejemplo es el proyecto de terapia inmersiva en realidad virtual para mayores de Imaxina e Axuda. Cada año crece la participación en el concurso, pero sobre todo mejora la calidad: muchos equipos repiten y evolucionan, y aumentan las propuestas tecnológicas y más elaboradas.