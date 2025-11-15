Galicia mantiene una dieta equilibrada, pero reduce el consumo de pescado

Galicia se mantiene entre las comunidades autónomas con una dieta más equilibrada, según el estudio «¿Cómo comemos?» de la Fundación EROSKI, basado en datos del Ministerio de Agricultura entre 2022 y 2024. Aunque ninguna comunidad alcanza los niveles ideales de consumo en los principales grupos recomendados —frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos y pescado—, Galicia destaca por presentar un patrón alimentario por encima de la media estatal: el 76% de su consumo procede de alimentos recomendados, frente al 73,5% del conjunto de España.

Sin embargo, el informe detecta señales de retroceso. Desciende ligeramente el consumo de frutas, hortalizas y pescado, tradicionalmente elevado en la región y pilar de la Dieta Atlántica. Paralelamente, aumenta la carne, alterando el equilibrio del modelo alimentario gallego. En los lácteos, bajan las leches fermentadas naturales y suben los postres lácteos azucarados o edulcorados, lo que supone una pérdida nutricional.

En contraste, las legumbres mantienen una presencia sólida y superior a la media nacional, consolidándose como uno de los grupos mejor posicionados de la dieta gallega. Entre los dos años comparados, los alimentos de consumo diario muestran una caída de 0,4 puntos porcentuales, aunque las categorías más recomendadas apenas retroceden 0,01 puntos. Los productos de consumo ocasional o no recomendado se mantienen en torno al 24%, por debajo del 26,5% estatal, lo que refleja un patrón equilibrado.

En términos económicos, Galicia mantiene estable la composición de su cesta de la compra. Entre 2022 y 2024, el gasto medio por persona aumentó un 13%, mientras el volumen total consumido cayó un 2%, una tendencia similar a la estatal. El estudio subraya que los productos saludables tienen un precio medio por kilo inferior al de los menos recomendados, por lo que mejorar la dieta no supone mayor coste. Según Alejandro Martínez, director de Fundación EROSKI, es necesario reforzar el consumo de frutas, hortalizas, pescado y lácteos naturales para preservar la esencia de la dieta atlántica.