La fundación A.M.A. convoca 137 becas para la formación de sanitarios

La Fundación A.M.A. ha abierto el plazo de su XX Convocatoria de Becas dirigida a apoyar la formación de profesionales sanitarios. Este programa destinará 264.000 euros, a 137 ayudas para la preparación de los exámenes de especialización y formación de posgrado.

Las becas están dirigidas a licenciados, graduados o estudiantes de último año de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología, Física, Veterinaria y Fisioterapia, que tengan la condición de mutualistas o asegurados de A.M.A., o sean familiares en primer grado.

Se otorgarán 50 becas de 3.000 euros para la preparación al examen de Médicos Internos Residentes (MIR); 20 becas de 1.600 euros para Enfermeros Internos Residentes (EIR); 15 becas de 2.000 euros para Farmacéuticos Internos Residentes (FIR); 12 becas de 1.000 euros para licenciados en Veterinaria y en Fisioterapia, 10 becas de 1.000 euros para Psicólogos Internos Residentes (PIR), y 6 becas de 1.000 euros para las especialidades de Química ( QIR) , Biología ( BIR) y Física (FIR)..

Los aspirantes deberán presentar su solicitud cumplimentando el formulario dispuesto en la página web de Fundación A.M.A. hasta el 17 de febrero de 2026. El sorteo se celebrará el 19 de febrero.