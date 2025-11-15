El doctor González Juanatey se jubila tras casi 20 años como jefe de Cardiología del CHUS

El doctor José Ramón González Juanatey, jefe de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) desde 2007 y catedrático de Medicina en la Universidade de Santiago (USC), dejó hace solo unos días su labor asistencial. De esta forma, cierra una brillante etapa de ejercicio de la Medicina, que inició en 1985 y en cuya trayectoria destacan numerosos reconocimientos: Premio Ciril Rozman de la Sociedad Española de Medicina (2009); Premio de la Sociedad Española de Medicina General (2010); Premio Médico Español del Año (2014); Premio de la Fundación Avedis Donabedian por su gestion asistencial (2015); o el Premio Novoa Santos de ASOMEGA (2019). Tras su jubilación en la labor asistencial, continúa ejerciendo como docente e investigador.

Premios Best in Class

Durante su trayectoria, destaca el liderazgo que ha desempeñado en el Servicio de Cardiología y en el Área Cardiovascular del Hospital Clínico de Santiago, reconocido por los Premios Best in Class (BiC) como el mejor servicio de España hasta en nueve ocasiones distintas. «Me siento muy orgulloso del grupo con el que trabajo, ya que todo el mérito es de ellos», señala cuando se le pregunta cuál ha sido la clave del éxito.

Más de 750 artículos

Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia, González Juanatey es autor de más de 750 artículos en revistas científicas de primer nivel internacional, y sus contribuciones al ámbito académico y de la investigación lo avalan como un referente en medicina cardiovascular. Además, en el año 2023 también logró un reconocimiento significativo, como volver a conseguir el primer puesto en la evaluación del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), que reúne a los 40 grupos de investigación cardiovascular más destacados de España.

Homenajes

A punto de cumplir 70 años, lo hará en 2026, límite de la vida laboral de los facultativos en la sanidad pública que tiene plaza vinculada con la Universidad, sus compañeros en el CHUS ya le han brindado un homenaje cargado de emoción y gratitud, con la celebración, hace solo unos días, de una comida de despedida.