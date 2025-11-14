Tami Tamako, referente del K-Pop español, en el Vigo Porté
La organización de Vigo Porté 2026 ha conseguido fichar a la reina española del K-Pop Tami Tamako para la apertura de la próxima edición del evento. La cita será el miércoles 29 de abril en el Centro Comercial Vialia Estación en la ciudad olívica en la conmemoración del Día Internacional de la Danza.
Desde Vigo Porté destacaban ayer en una nota de prensa que «será la primera vez que Tami Tamako actúe en Galicia, en una cita que promete sorprender al público con una puesta en escena vibrante y cargada de ritmo».
Además está previsto que imparta un Workshop y realice un meet & greet –un conoce y saluda con los fans– para las personas que se inscriban en el evento.
De origen japonés y nacida en España, Tami Tamako ha conquistado a una comunidad de 25 millones de seguidores gracias a su carisma.
