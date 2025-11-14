Sorteamos 8 tickets dobles para saborear las mejores hamburguesas de La Burger Fest
El festival itinerante más sabroso del país ya ha llegado a Vigo, con chefs internacionales, food trucks gourmet y opciones veggies para todos los gustos.
Atención, burgerlovers: el IFEVI se convierte hasta el 23 de noviembre en el paraíso de las hamburguesas con la llegada de La Burger Fest, el festival itinerante más sabroso del país. Durante diez días, el recinto acoge propuestas clásicas y de autor, opciones vegetarianas, postres irresistibles y cafés de especialidad. Todo ello acompañado de buena música y un ambiente festivo que invita a disfrutar al máximo
Y para abrir el apetito, en Faro de Vigo queremos premiar la fidelidad de nuestros suscriptores con 8 tickets dobles canjeables por hamburguesas valoradas en 18 €.
Si eres un verdadero burgerlover, participa en el sorteo y ven con hambre, porque en La Burger Fest ten por seguro que saciarás al apetito. Tienes hasta el miércoles 18 de noviembre a las 12:00 h para participar.
Y si aún no eres suscriptor, este es el momento perfecto para unirte a la comunidad de Faro de Vigo y disfrutar de todas las ventajas exclusivas.
