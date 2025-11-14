Medalla de Oro para Emma Lustres en los Premios Forqué

Emma Lustres, productora audiovisual gallega en Vaca Films, será galardonada con la Medalla de Oro, otorgada por el consejo de Administración de EGEDA. El galardón le será entregado durante la gala de los 31º Premios Forqué que se celebrará el 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

En palabras de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, «este reconocimiento, el máximo que la Entidad de Gestión otorga a una personalidad fundamental para el desarrollo del sector de la producción, responde al relevante papel que Emma Lustres –que produjo pelílculas como «Celda 211», «Cien años de perdón» o «Hasta el cielo»– ha desempeñado al hacer posible algunos de los títulos más memorables de nuestra cinematografía reciente».

Resalta también «su atrevida apuesta por producciones de gran relevancia y calidad y su clara visión de futuro al participar en la fundación de la exitosa productora Vaca Films demuestran el talento y la brillantez de una mujer que ha sabido erigirse como una de las grandes figuras que pasarán a la memoria del audiovisual español».

Por otra parte, el músico gallego Carlos Ares ha sido reconocido como Artista do Ano en los I Premios da Industria Musical de Galicia impulsados por la Asociación Galega das Empresas Musicais.

También se le brindará un reconocimiento a Francisco Gómez, «Gandy», por «el papel clave que desempeñó y desempeña en la consolidación y sostenimiento de la escena musical gallega». Por ello, recibirá el Premio Persoa do Ano.

A mayores, hay 42 proyectos finalistas a distintos premios a mejor puesta en escena, mejor promotor, mejor manager... Los ganadores se conocerán en una gala en Santiago el 27 de noviembre.